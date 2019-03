Cameron anuncia que habrá referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la UE

El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, se comprometió a consultar a los británicos en un referéndum si quieren "quedarse o salir" de la Unión Europea (UE), siempre y cuando gane las elecciones en 2015.



El líder conservador puso fin a meses de conjeturas al anunciar que buscará renegociar la relación del Reino Unido con la UE y que dejará en manos de los británicos la decisión final sobre si optan por permanecer o salir de la UE en una consulta que se celebrará antes de que concluya 2017.



Será un "billete de ida" y "no uno de ida y vuelta", dijo Cameron, en un discurso muy esperado en Londres, que ha provocado un debate muy acalorado dentro y fuera de las fronteras británicas. La oposición laborista ha acusado al primer ministro de ceder a las presiones de la poderosa ala euroescéptica del Partido Conservador, que lleva décadas pidiendo un referéndum y que en el pasado hizo tambalear el Gobierno de John Major (1990-1997) y de casi todos los sucesivos líderes "tories".



"Está siendo empujado no por intereses nacionales, sino por su propio partido", afirmó el líder de la oposición laborista, Ed Miliband, en una abarrotada Cámara de los Comunes.



Las críticas llegaron también del exprimer ministro laborista Tony Blair, que comparó la perspectiva de salir de la UE con amenazar con pegarse un "tiro en la cabeza" teniendo en cuenta las dificultades por las que atraviesan actualmente muchos países.



Sin embargo, el primer ministro justificó su decisión en tres "desafíos" que, en su opinión, afrontan los países de la Unión: los problemas financieros en la eurozona, la falta de competitividad y la frustración que siente la gente ante la actual crisis.



Según Cameron, los pueblos están frustrados de que no pueden tomar decisiones y ven cómo baja su calidad de vida. "Estamos empezando a ver esto en manifestaciones callejeras en Atenas, Madrid y Roma. Estamos viendo en los Parlamentos de Berlín, Helsinki y La Haya", destacó Cameron.



En su discurso, el político ofreció un calendario muy preciso sobre el plebiscito, que estará condicionado al triunfo de los conservadores en las próximas elecciones generales de 2015. En su próximo programa electoral, los "tories" se comprometerán a convocar la consulta y, de ganar en las urnas, buscarán primero renegociar la relación del Reino Unido con la UE para que Londres pueda recuperar de Bruselas algunas competencias, que no especificó.



Después, Cameron consultará a los británicos -hacia 2017- en referéndum si quieren quedarse en la UE con el nuevo acuerdo negociado o si prefieren salir por completo del bloque europeo. "Vamos a darle al pueblo británico un referéndum con una opción muy simple de estar o salir, de quedarse en la UE con estos nuevos términos o salir del todo", afirmó.



Cameron dejó claro, no obstante, que quiere estar en la UE por los beneficios del mercado único, pero cree que la Unión debe someterse a una profunda reforma para que funcione con más flexibilidad y evite una mayor integración política. Aseguró que no es "un británico aislacionista" pues defiende que el Reino Unido tenga un "papel comprometido y activo" en la UE, pero insistió, en varias ocasiones, en que el bloque debe cambiar y tener competitividad.