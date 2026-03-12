Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bruselas reúne a los Veintisiete para coordinar una posible liberación de reservas estratégicas de petróleo

La Comisión Europea convocará al grupo de coordinación del petróleo para analizar una posible liberación de reservas estratégicas y coordinar la respuesta de los Estados miembros.

Petróleo

Bruselas reúne a los Veintisiete para coordinar la liberación de reservas estratégicas | EFE

Laura Tarsà
Publicado:

La Comisión Europea reunirá al grupo de coordinación del petróleo de la Unión Europea para evaluar una posible liberación de reservas estratégicas de crudo y coordinar la respuesta de los Estados miembros ante la situación del mercado energético internacional. El encuentro servirá para intercambiar información entre los países del bloque y conocer sus planes en caso de que se active finalmente el uso de estas reservas.

La reunión se produce en un contexto de incertidumbre energética global y después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) analizara la posibilidad de recomendar el uso de las reservas estratégicas para aliviar la tensión en los mercados. La portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, explicó que el objetivo es coordinar la actuación europea y preparar una respuesta común si se confirma la liberación de estos stocks.

Pese a este escenario, Bruselas insiste en que no existe por ahora un riesgo inmediato para el suministro energético en la Unión Europea. Según la Comisión, tanto las reservas de petróleo como las de gas se encuentran en niveles elevados, lo que permite afrontar el corto plazo con garantías.

El mínimo que debe mantenerse en las reservas

La normativa europea obliga a los Estados miembros a mantener reservas estratégicas equivalentes, como mínimo, a 90 días de consumo de petróleo. En caso de liberarlas, la decisión corresponde a cada gobierno nacional, que debe informar posteriormente a la Comisión Europea sobre el uso de estos recursos.

En este contexto, España ya ha mostrado su disposición a apoyar la iniciativa impulsada en el seno de la AIE. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado que el Gobierno respaldará la medida con el objetivo de contribuir a aliviar la presión sobre los mercados energéticos y garantizar el suministro internacional.

Según explicó la ministra, España podría liberar el equivalente a unos 12 días o 12,5 días de sus reservas estratégicas si finalmente se adopta la decisión, lo que mantendría el nivel nacional de existencias ligeramente por encima del mínimo exigido por la normativa comunitaria. Hay que tener en cuenta que, ahora mismo, las reservas españolas equivalen a alrededor de 92 días de consumo de petróleo.

Petróleo
