Berlusconi quebranta la jornada de reflexión y acusa al Poder Judicial de ser "peor que la mafia siciliana"

"El Poder Judicial es una mafia más peligrosa que la mafia siciliana y lo digo sabiendo que he dicho algo muy gordo", ha enfatizado Berlusconi, en alusión a la mafia radicada en Sicilia, también conocida como Cosa Nostra. De acuerdo con la ley vigente en Italia, ningún político puede realizar ninguna declaración doce horas antes de que comience la jornada electoral en el país.

El líder de la formación conservadora Pueblo de la Libertad (PDL) y presidente del club de fútbol AC Milán, Berlusconi ha realizado estas declaraciones después de comparecer en rueda de prensa con el entrenador del equipo, Massimiliano Allegri, con vistas al derbi milanés que disputará mañana contra el Inter de Milán. A la salida de la rueda de prensa, en la que las preguntas solo estaban acotadas al ámbito futbolístico, Berlusconi ha estallado ante los periodistas italianos al decir que es víctima de "un proceso de descrédito (orquestado) desde el extranjero".

"En Europa, circulan artículos que me ridiculizan por los ataques que recibo aquí en Italia por el 'bunga bunga' (fiestas y orgías que organizaba en su mansión con chicas menores de edad) que no es más que una operación de mentiras y calumnias que no se sostiene sobre nada", ha reprochado Berlusconi.

"De 150.000 escuchas telefónicas no ha salido ni un delito y los procesos que fueron alentados por los periódicos extranjeros continúan, y en los que la magistratura es asunto grave", ha añadido 'Il Cavaliere', que no desempeñará el cargo de primer ministro si su partido asciende al poder, sino el de ministro de Economía, según ha prometido.

Berlusconi ha insistido en que no ha violado ninguna ley electoral con sus declaraciones. "Acabada la rueda de prensa en Milanello (el estadio de fútbol del AC Milán) en la que he hablado solo del Milán y del Calcio (la liga de fútbol italiana), he abandonado la sala y he contestado, en un aparte, a la pregunta de un periodista amigo, expresando mi opinión sobre el Poder Judicial", ha alegado.

"Obviamente, no me estaba refiriendo a la gran mayoría de jueces honestos e inocentes, pero una minoría recurre a la Justicia con el propósito de la lucha política", ha justificado el exprimer ministro, que ha defendido la legalidad palabras por no haber pedido el voto a los ciudadanos. Su gabinete ha salido al paso de las informaciones y, en un comunicado, explica que Berlusconi había concedido una entrevista a una cadena griega con la que había acordado su difusión para después de la jornada electoral, que se prolonga hasta el lunes.