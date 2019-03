Bayrou anuncia que votará a Hollande pero no da consigna de voto

El centrista François Bayrou, que obtuvo el 9,13% de los sufragios en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, anunció que "a título personal" votará por el socialista François Hollande en la segunda del próximo domingo, aunque no dio consigna de voto a sus electores.

Bayrou, que en el pasado formó parte de Gobiernos conservadores, justificó esta decisión por la deriva hacia la extrema derecha del presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy, durante la campaña electoral en la que busca la reelección.

El político centrista, que cosechó 3,2 millones de votos en la primera vuelta, celebrada el pasado 22 de abril, consideró que Sarkozy "se ha lanzado en una persecución de la extrema derecha que no corresponde con los valores" de su partido.

"La obsesión por la inmigración, por las aduanas, pueden conducir a enfrentamientos entre los franceses", afirmó el político, que criticó también "la obsesión por las fronteras que suponen la negación del proyecto europeo que el centro y la derecha moderada han contribuido a construir".

Bayrou afirmó que "la línea de Sarkozy es violenta y entra en contradicción" con sus valores, los de su corriente política "y los del gaullismo". Es la primera vez que Bayrou se pronuncia a favor de un candidato de la izquierda, aunque el político centrista aseguró hace cinco años que no votaría a Sarkozy, sin indicar si lo haría por su oponente de entonces, la socialista Ségolène Royal.

"No me convertiré en un hombre de izquierdas. Soy de centro y quiero seguir siéndolo", advirtió. El diputado afirmó que en el momento actual que atraviesa Francia no puede votar en blanco porque "sería votar por la indecisión", por lo que anunció el apoyo a Hollande pese a las discrepancias que tiene con el socialista, en particular en lo que se refiere a su programa económico.

"Es inadaptado a la situación del país y más en tiempos de crisis", aseguró Bayrou, muy crítico con los gastos que prevé el socialista, favorito de los sondeos para ganar la segunda vuelta del próximo domingo. Bayrou indicó que en caso de victoria, Hollande deberá "reunir a todos los hombres y mujeres del país en un Gobierno de unidad nacional", que incluya a personalidades de todo signo político, para "reconstruir el país".