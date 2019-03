Bachelet tras ser reelegida: "Hoy abrimos una nueva etapa. Debemos marcar un destino"

La presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, agradeció el amplio respaldo del 62,15% que obtuvo en la segunda ronda electoral y que le permitirá asumir su segundo mandato en Chile a partir de marzo próximo. "Gracias por hacer que esta ciudadana, igual a ustedes, sea hoy una presidenta tan afortunada", dijo Bachelet ante una multitud que vitoreaba su triunfo frente a un céntrico hotel de Santiago. "Hoy abrimos una nueva etapa. Debemos marcar un nuevo destino y estoy al servicio de ustedes compatriotas", señaló. "En este tiempo Chile se ha mirado a sí mismo y ha decidido que es momento de iniciar transformaciones de fondo. La victoria de esta jornada es un sueño colectivo que triunfa", agregó.



La candidata presidencial de Nueva Mayoría ha afirmado que se abre "una nueva etapa en el país". El organismo ha indicado que, con el 93,07 por ciento del escrutinio completado, la expresidenta se ha impuesto con el 62,26 por ciento de los votos a la candidata de la gobernante Alianza, Evelyn Matthei, que ha logrado el 37,73%.

"Hemos hecho mucho, hemos construido un país del que podemos sentirnos orgullosos, con una economía sana, una democracia estable y una sociedad y una ciudadanía empoderada y consciente de sus derechos", ha agregado."Hoy debemos plantearnos un desafío más alto. Debemos marcarnos un nuevo destino, y yo estoy al servicio de ese destino", ha sostenido Bachelet durante el acto, que se ha celebrado en la Alameda.

"Chile se ha mirado a sí mismo, ha mirado de frente su trayectoria, su pasado reciente, sus heridas, sus gestas, sus tareas pendientes. Y este Chile ha decidido que es el momento de iniciar transformaciones de fondo, con responsabilidad y con energía, con amplitud y voluntad de diálogo, con unidad y determinación", ha resaltado.

Asimismo, ha dejado entrever algunas de las líneas que seguirá su gestión al frente de la Presidencia, y entre ellas ha destacado la necesidad de construir "un sistema educativo público, gratuito y de calidad".

Hoy ya nadie lo duda: el lucro no puede ser el motor de la educación, porque esta no es una mercancía y porque los sueños no son un bien de mercado. Es un derecho de todos y de todas", ha manifestado.

Asimismo, ha abogado por una nueva Constitución "nacida en democracia, que garantice que en el futuro la mayoría nunca más sea acallada por una minoría". "Están las condiciones sociales y políticas. Tenemos la fuerza ciudadana, las mayorías parlamentarias y en los consejos regionales, las condiciones políticas sociales, tenemos la voluntad y la unidad" para generar cambios en el país, ha apostillado.

Palabras sobre su padre Bachelet también ha recordado la figura de su padre, Alberto Bachelet, asesinado tras el golpe de Estado de 1973, del que ha destacado "su valentía y su fe en la patria".

"El no ha dejado de acompañarme ni un solo día de mi vida, porque su integridad, su ejemplo, su valentía, su fe en la Patria me han hecho cada día ser la persona que soy", ha dicho.