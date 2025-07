Trump contra el origen inmigrante del candidato demócrata a la alcaldía de NY, le amenaza ahora con quitarle la ciudadanía

Nació en Uganda. Es musulmán y sus padres son de origen hindú. Dejó el rap para dedicarse a la política. Se ha convertido en la figura emergente de los demócratas al presentarse como candidato a la alcaldía de Nueva York. Ganó por sorpresa en la primarias y son muchos los que ya le consideran un serio candidato a ocupar la Casa Blanca.

Entre sus propuestas está el acceso universal a la vivienda, reforma policial y abolición de políticas represivas, defensa de los inmigrantes y personas sin ciudadanía plena y expansión del transporte público asequible. También quiere por poner fin a los desalojos y aumentar los impuestos a los más ricos para financiar programas sociales. "Un lunático de izquierdas radical" en palabras de Trump.

Estadounidense naturalizado

Zohran Mamdani es un ciudadano estadounidense "naturalizado". Nació en Uganda pero completó el proceso para convertirse en ciudadano estadounidense. Goza de los mismo derechos que cualquier otro ciudadano de esta país. Sin embargo la administración Trump está estudiando la posible revisión de estos casos de "naturalización" para detectar presuntas irregularidades. Algo que ya ha ocasionado procedimientos para revocar la ciudadanía a algunas personas, aunque han sido pocos los casos. El candidato demócrata ha señalado que tiene el temor de que Trump pueda revocar su ciudadanía. No se trata solo de un temor personal, sino de un síntoma del deterioro institucional que atraviesa Estados Unidos. “Cuando un político opositor siente que su ciudadanía puede estar en juego por expresar sus ideas, estamos ante una crisis democrática”, afirmó en su cuenta de X (antes Twitter).

Expertos en derecho constitucional indican que el proceso para revocar la ciudadanía es posible pero que está sujeta a criterios estrictos. Además debe existir una evidencia contundente de fraude en el proceso para obtener la ciudadanía. No obstante, temen que una administración hostil pueda ampliar o reinterpretar estos márgenes, particularmente si se produce un debilitamiento del sistema judicial o del Congreso.

Mamdani camino de la Casa Blanca

El caso de Mamdani también resuena por su simbolismo. Representa a una nueva generación de líderes estadounidenses con raíces diversas, que luchan por una transformación progresista en la política nacional. El candidato demócrata ya tiene el apoyo de diversas organizaciones en defensa de los derechos civiles, como la ACLU y Human Rights Watch. “Hoy es Mamdani, mañana puede ser cualquiera”, advirtió un comunicado conjunto. El caso de Zohran Mamdani ya se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de los derechos adquiridos y la urgencia de proteger la democracia en un país que enfrenta sus propias tensiones internas.

Mamdani disputará la alcaldía al ex demócrata Eric Adams el próximo 4 de noviembre. Aunque no ha manifestado aspiraciones presidenciales, su creciente influencia en el ala progresista del Partido Demócrata despierta especulaciones y no pocas pasiones entre los suyos. "Mi foco está en transformar Nueva York, no en la Casa Blanca", declaró recientemente. Sin embargo, analistas como Christina Greer, politóloga en Fordham University, señalan que “su perfil joven, diverso y combativo le posiciona como un eventual contendiente nacional si amplía su base”. Desde el Democratic Socialists of America, su figura es considerada “inspiradora para una nueva izquierda”. Por ahora, Mamdani se mantiene firme en su candidatura a la alcaldía de Nueva York. Pero quién sabe si este joven, tiene 34 años, podría ser el primer presidente de Estados Unidos musulmán.

