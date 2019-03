Las fuerzas británicas, francesas y de EEUU prosiguen con sus ataques en Libia

Los misiles británicos y estadounidenses han alcanzado 20 de los 22 objetivos fijados contra las defensas antiaéreas del líder libio, Muamar Gadafi, según ha informado el Ejército norteamericano. Asimismo, ha confirmado que en los ataques de este domingo participaron tres bombarderos invisibles de Estados Unidos.



Los misiles han causado "varios niveles de daño" en 20 de los 22 objetivos relacionados con las defensas aéreas libias, según un portavoz del Comando estadounidense en Africa, James Stockman. Aparte, se están evaluando los posibles daños en otros dos objetivos.

Más de 110 misiles de crucero lanzados desde buques y submarinos norteamericanos y británicos han tenido como objetivo los sistemas antiaéreos situados en el área de Trípoli.

La primera oleada de ataques de la fuerza aliada ha provocado la huida en desbandada de las tropas de Gadafi en esa zona y disparos pero de alegría en las calles de Bengasi.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el almirante Mike Mullen, ha confirmado que se ha logrado imponer una zona de exclusión aérea en Libia tras el arranque de la operación aliada 'Odisea del amanecer' contra el país norteafricano.

Mullen ha explicado que los ataques aéreos y por mar de EEUU, Francia y el Reino Unido han logrado imponer "de hecho" la zona de exclusión aérea que contempla la resolución 1973 aprobada el jueves por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Francia no bombardea fuerzas libias

La quincena de aviones franceses que han participado en las operaciones en Libia no han bombardeado fuerzas de Muamar el Gadafi, a diferencia del sábado, porque no han constatado que éstas amenazaran a civiles.

El portavoz del Ministerio francés de Defensa, Laurent Teisseire, ha explicado que si no se habían atacado objetivos militares libios era porque "no había amenazas contra la población civil". Ha insistido en que el único objetivo de la misión internacional, según la resolución de la ONU, es "proteger a la población civil" frente a "las unidades militares del coronel Gadafi".

El Papa pide protección a los civiles

Benedicto XVI ha expresado su convencimiento de que los líderes mundiales tienen, como prioridad, "la seguridad de los civiles" en Libia, pero ha pedido de todas maneras a la comunidad internacional que actúa contra Muamar Gadafi que haga todo lo posible para proteger a la población y para enviar lo antes posible ayuda humanitaria.