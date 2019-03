Assange: "Lo que más me preocupa es que me extraditen a Estados Unidos"

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, dijo que es víctima de una campaña de difamación después de ser liberado bajo fianza por acusaciones de violación y enviado a pasar la Navidad en una casa de campo inglesa.

""Ahora que estoy de vuelta nuestro trabajo avanzará más rápida. Pero ya hemos visto que las cosas están bien organizadas aún sin mí"

Assange dijo a periodistas poco después de su liberación que estaba más preocupado por que Estados Unidos intentara extraditarlo que sobre ser extraditado a Suecia.



El australiano y sus abogados expresaron temores de que fiscales estadounidenses puedan estar preparando una acusación en su contra por espionaje tras la publicación de los documentos por parte de WikiLeaks.

El experto en computación australiano de 39 años dijo que los controles que le aplican, que él describió como un "arresto domiciliario de alta tecnología", no detendrá la difusión de los secretos oficiales.



Una corte de Londres liberó el jueves a Assange, sobre una fianza de 200.000 libras (312.500 dólares), después de nueve días en la mayor cárcel de la capital británica. Suecia quiere extraditarlo para interrogarlo por supuestos delitos sexuales cometidos contra dos voluntarias de WikiLeaks.



"Esta ha sido una campaña de difamación muy exitosa y una muy equivocada", dijo Assange a la BBC después de llegar tarde el jueves a la casa de campo en Suffolk, en el este de Inglaterra, donde pasará Navidad y Año Nuevo. Agregó que esperaba más intentos de difamación de las autoridades suecas, pero no dio detalles.



Assange desató la furia de las autoridades estadounidenses después de que su organización comenzara a difundir algunos de los 250.000 cables diplomáticos secretos de Estados Unidos que había obtenido, enviándolos a periódicos alrededor del mundo para amplificar su impacto.



El australiano dijo que sus opositores habían tomado las acusaciones en su contra para atacar Wikileaks.



"Uno sólo necesita mirar la sonrisa burlona del secretario de Defensa (Robert) Gates al enterarse de mi arresto (...) para entender el valor de los opositores de esta organización", dijo Assange. Gates describió la semana pasada su arresto como buenas noticias.



Assange está acusado de tener sexo sin protección con una mujer y sexo con otra mientras estaba dormida.



Como parte de sus condiciones de libertad bajo fianza, el australiano deberá permanecer en la casa del ex oficial del Ejército británico Vaughan Smith, ubicada cerca de la ciudad de Norwich, a unas tres horas de auto desde Londres. Smith ha dicho que su conexión a internet en la casa no es buena.

Assange, quien debe reportarse a la policía diariamente, cumplir un toque de queda y utilizar una pulsera electrónica, dijo que las condiciones fueron "un grave impedimiento a mi trabajo", pero que no lo detendrían.

"Ahora que estoy de vuelta para asistir la dirección de nuestro barco, nuestro trabajo avanzará de una manera más rápida. Pero como hemos visto con mi ausencia, las cosas están bien organizadas aún sin mi involucramiento directo", afirmó.