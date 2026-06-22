La ultraderecha gana las elecciones en Colombia: De la Espriella se impone a Cepeda en una ajustada segunda vuelta

Colombia ya tiene nuevo presidente tras unas elecciones con una cifra histórica de votos, en una segunda vuelta muy ajustada. El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se ha impuesto con 12,9 millones de votos, logrando alrededor del 49,7% frente al 48,7% del aspirante de izquierdas, Iván Cepeda, según el preconteo con casi el 100% de las mesas informadas. La diferencia ha sido de apenas unos 250.000 votos.

Tras conocerse los resultados preliminares, De la Espriella salió a celebrar en Barranquilla y aseguró: "Acabo de hablar hace unos pocos minutos con el presidente de Estados Unidos y ha manifestado su apoyo y su reconocimiento a nuestra victoria".

En su discurso, el sucesor de Gustavo Petro adviritó que durante su mandato "no habrá persecuciones” contra quienes piensan diferente, aunque también pidió a su rival que actúe con responsabilidad: "Tendrá todas las garantías para ejercer la oposición, siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal. Pero se lo dejo muy claro: ni se le ocurra estimular la violencia. Absténgase de sembrar el terror".

Además, subrayó su enfoque en seguridad y orden: "A los narcotraficantes, a los terroristas, los secuestradores, a los extorsionistas, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno". Y añadió: "No existe libertad sin seguridad, no existe democracia sin autoridad y no existe nación sin héroes como nuestros policías y soldados".

Impugnará mesas

Sin embargo, el resultado aún no es definitivo. Iván Cepeda no ha reconocido la derrota y ha anunciado que impugnará 33.000 mesas "una vez se conozca el resultado del escrutinio y se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial".

En la misma línea, el Petro pidió calma y prudencia: "No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente". También alertó de posibles irregularidades y llamó a la ciudadanía a la tranquilidad: "La realidad nos da un país partido por la mitad".

Esta victoria supondría un giro político en Colombia, tras el primer gobierno de izquierdas encabezado por Gustavo Petro. El perfil De la Espriella se aleja de la derecha tradicional y se acerca más a líderes como Donald Trump, Nayib Bukele o Javier Milei.

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