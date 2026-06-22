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Quién es Abelardo De La Espriella, el abogado ultraderechista que ha ganado las elecciones en Colombia

El candidato respaldado por Donald Trump se impone por un estrecho margen a Iván Cepeda, que impugnará 33.000 mesas electorales.

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Abelardo De La Espriella, el abogado ultraderechista que gana las elecciones en Colombia | Europa Press

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Sara Díaz
Publicado:

Abelardo De La Espriella se perfila como el próximo presidente de Colombia tras imponerse por un estrechísimo margen en la segunda vuelta de las elecciones celebradas este domingo. El abogado y empresario, una de las figuras más mediáticas y controvertidas de la derecha colombiana, logró aventajar al candidato de izquierdas Iván Cepeda por apenas unas décimas, en unos comicios marcados por la polarización política y una participación masiva.

Nacido en Bogotá en 1978 y criado en Montería, en el departamento de Córdoba, fundó en 2002 su propio bufete de abogados y ganó notoriedad al participar en algunos de los procesos judiciales más mediáticos del país. A lo largo de su carrera ha representado tanto a víctimas de casos de gran impacto social como a personajes controvertidos de la política y los negocios, una trayectoria que le ha valido admiradores y detractores por igual.

Conocido entre sus seguidores como "El Tigre", De La Espriella dio el salto definitivo a la política con un mensaje centrado en la lucha contra el crimen, la reducción del tamaño del Estado y la defensa de valores conservadores. Durante la campaña prometió endurecer la respuesta contra las organizaciones criminales, construir grandes centros penitenciarios, impulsar la explotación energética y revertir varias de las políticas impulsadas por el presidente saliente Gustavo Petro. También el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos. De hecho, tras conocerse los resultados preliminares, aseguró haber hablado con el presidente estadounidense Donald Trump, quien le trasladó su reconocimiento y apoyo a la victoria electoral.

Nueva etapa marcada por el ascenso de la derecha

La ajustada diferencia entre ambos candidatos, sin embargo, mantiene la tensión política en Colombia. Iván Cepeda ha anunciado la impugnación de unas 33.000 mesas electorales y ha pedido una revisión exhaustiva del escrutinio antes de reconocer el resultado definitivo. También el presidente Gustavo Petro ha reclamado prudencia mientras concluye el proceso de verificación.

Mientras miles de seguidores celebraban el triunfo de De La Espriella en las calles de Barranquilla, algunas ciudades registraron incidentes aislados protagonizados por simpatizantes de la izquierda. Colombia afronta ahora una nueva etapa política marcada por el ascenso de una derecha que promete cambios profundos en materia de seguridad, economía y relaciones internacionales.

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