Las increíbles imágenes de los servicios de rescate tras el terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

En la madrugada de este sábado se produjo un terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la isla de Flores, en Indonesia, dejando 53 fallecidos y cientos de heridos. Los equipos de rescate están intentando encontrar a las víctimas del seísmo para garantizar su seguridad y protección.

Alrededor de 2.000 residentes han tenido que ser evacuados y medio centenar de viviendas han sufrido daños. A su vez, también hay aldeas incomunicadas por este suceso.

De esta manera, la Unión Europea ha ofrecido activar Copernicus para apoyar el rescate bajo las órdenes de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

Tras el seísmo, las autoridades indonesias emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras colindantes, aunque fue retirada poco después tras evaluar la evolución de la masa de agua.

Horas más tardes del terremoto se registraron réplicas de entre 5,6 y 6,1 de magnitud en la misma región.

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