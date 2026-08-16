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Accidente de Tráfico

Al menos 12 muertos en el accidente de un autobús turístico en Hungría

El autobús cayó en una cuneta y volcó cerca de la localidad de Mezokeresztes. El conductor ha sido detenido.

Bomberos trabajando en la zona del accidente

Bomberos trabajando en la zona del accidente Reuters

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Daniel Caballero
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Al menos 12 personas han muerto y otras 10 han resultado gravemente heridas en la madrugada de este domingo tras el accidente de un autobús turístico polaco en Hungría, cerca de la localidad de Mezőkeresztes, en el este del país. El vehículo, en el que viajaban 57 turistas y dos conductores, se salió de la autopista M3 y volcó en una cuneta.

Según la policía húngara, el siniestro se produjo poco después de la medianoche y las primeras investigaciones apuntan a que el conductor podría haberse quedado dormido al volante. Tras salirse de la calzada, el autobús terminó volcando, provocando un accidente de gran gravedad. El servicio de ambulancias informó de que 47 personas fueron trasladadas a hospitales de Miskolc, Debrecen y Nyíregyháza, en su mayoría con heridas leves. Sin embargo, nueve de los heridos se encuentran en estado grave y uno permanece muy grave.

La magnitud del accidente obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencia. Según medios locales, varias personas quedaron atrapadas bajo el autobús, de unas 24 toneladas de peso. El conductor ha sido detenido mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro. La autopista M3 permanece cerrada al tráfico en el tramo afectado mientras los equipos de rescate trabajan en el lugar y se llevan a cabo las labores necesarias para retirar el vehículo.

"Un autobús con matrícula polaca que circulaba por la autopista M3 en dirección a Nyiregyhaza... se salió de la recta de la carretera, cayó en una cuneta y volcó. La información preliminar apunta a que probablemente el conductor se quedó dormido", informó la Policía en su página web. El presidente polaco, Karol Nawrocki, escribió en X: "He recibido con profundo pesar la trágica noticia del accidente de un autobús polaco en Hungría, en el que murieron tantos de nuestros compatriotas".

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