Un anciano chino cae al suelo ante la indiferencia de los viandantes

Un hombre de 87 años llamado Wang se cayó cuando entraba en su casa bajo la mirada de 7 vecinos. Trató de levantarse durante 10 minutos. 45 personas pasaron a su lado y ninguna tuvo la iniciativa de ayudarle. Finalmente, una mujer pidió ayuda a los guardas de seguridad quienes corrieron a socorrerle.

"Perdí fuerza en las piernas y me caí al suelo, como vi que nadie me ayudaba intenté levantarme pero no podía moverme” cuenta el anciano en el hospital.

Los guardas de seguridad han admitido que dudaron si socorrer o no al anciano.

“Una noche ayudamos a otro vecino que se había caído, le acompañamos a su casa pero su familia nos acusó de haberle tirado al suelo” se defiende Liu Jan.

A veces ser Buen samaritano en China tiene precio. Muchos ancianos fingen su caída o un robo para luego extorsionar a sus salvadores.

Como en este caso: el anciano que ven se negó a levantarse de su caída hasta que llegara la policía y acusó a la mujer del abrigo negro de haberle agredido.

Un caso que recuerda a la pequeña Yue Yue, atropellada tres veces sin que nadie acudiera en su ayuda