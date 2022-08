Agentes del FBI matan a un hombre que intentó entrar armado a sus instalaciones

Un hombre intentó entrar con un chaleco antibalas y armado el pasado jueves por la mañana en la sede del FBI en Cincinnati, Ohio. Consiguió escapar cuando los agentes detectaron su presencia y después de una búsqueda, las autoridades dieron con el. Tras un enfrentamiento donde el hombre intentó disparar a los federales durante una persecución, el FBI finalmente le abatió y acabó con su vida.

Armado, intentó "violar las instalaciones de detección de visitantes" de las oficinas de la agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Cincinnati. Durante su escape, el hombre huyó con un choche provocando una persecución de horas hasta detenerse en un tramo rural de la carretera del estado de Ohio. Autoridades informaron que ante la negativa de negociar, el sospechoso se enfrentó a los agentes del FBI.

Desde el diario 'The Washington Post' afirman que un oficial familiarizado con la investigación indica que investigan los posibles vínculos del abatido con grupos extremistas, incluido Proud Boys, el grupo acusado de perpetrar el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Apuntan que podría tratarse de Ricky Shiffer, usuario que escribió en la red social impulsada por Donald Trump 'Truth' que "Si no sabe nada de mí, es cierto que intenté atacar al FBI, y eso significará que me sacaron de Internet, que el FBI me atrapó o enviaron a la policía".

Terremoto en Estados Unidos tras el registro de la casa de Trump

Estados Unidos se encuentra sumido en un terremoto político tras el registro del domicilio del expresidente estadounidense por agentes del FBI. Los federales han recibido una ola de amenazas de muerte por parte del sector 'trumpista'. Christopher Wray, director del FBI, asegura que los ataques "erosionan el respeto por el Estado de derecho y perjudican gravemente a los hombres y mujeres que sacrifican tanto para proteger a los demás".

"La violencia y las amenazas contra las fuerzas del orden público, incluido el FBI, son peligrosas y deberían preocupar profundamente a todos los estadounidenses", exclama el director en un comunicado.

"Todos los días veo a los hombres y mujeres del FBI haciendo su trabajo de manera profesional y con rigor, objetividad y un feroz compromiso con nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense y defender la Constitución. Estoy orgulloso de servir junto a ellos", agregó.

El usuario bajo el nombre de Shiffer en 'Truth Social' hizo un "llamado a las armas" tras la búsqueda de documentos clasificados sobre armas nucleares en la casa de Trump en Mar-a-Lago, en Miami. Animó a otros a "coger lo que sea necesario para estar listo para el combate".