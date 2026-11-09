Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

CONDENA

El actor Russell Brand, condenado a 10 años y seis meses de prisión por violación y agresión sexual

Un tribunal de Londres ha impuesto la pena al actor y humorista británico tras el veredicto de un jurado que lo declaró culpable de cuatro delitos sexuales contra cuatro mujeres, cometidos entre 2004 y 2009.

Imagen de archivo del actor Russell Brand

Imagen de archivo del actor Russell Brand EFE

Publicidad

Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

El actor y humorista británico Russell Brand, de 51 años, ha sido condenado este lunes a 10 años y seis meses de prisión por un delito de violación y tres de agresión sexual.

El tribunal de Southwark, en Londres, ha dictado la sentencia después de que un jurado lo declarara culpable el pasado jueves, al término de cuatro semanas de juicio. Brand quedará inscrito de por vida en el registro británico de delincuentes sexuales.

Los delitos por los que ha sido condenado se cometieron entre 2004 y 2009, durante su ascenso en la radio y la televisión británicas. Entre las víctimas figuran una admiradora y tres mujeres que trabajaban en medios con los que colaboraba.

El jurado lo absolvió de otros dos cargos de violación y de uno de tentativa de agresión indecente. La Policía mantiene abiertas otras dos investigaciones por presuntas violaciones.

El juez Joel Bennathan estableció que Brand deberá cumplir dos tercios de la pena en prisión antes de poder salir en libertad bajo supervisión. Durante la vista de este lunes se leyeron las declaraciones de las víctimas sobre el impacto de las agresiones en sus vidas. La Fiscalía destacó que las cuatro mujeres no se conocían entre sí y que habían vivido con las consecuencias de los hechos durante casi dos décadas.

La Fiscalía puso el foco en el uso de su fama

La fiscal Riel Karmy-Jones sostuvo que Brand se valió de su posición en la industria del entretenimiento para aprovecharse de las mujeres. Además de las declaraciones de las víctimas, presentó testimonios de antiguos colaboradores y amigos y recurrió a pasajes de 'My Booky Wook', la autobiografía de 2007 en la que el humorista relataba sus experiencias sexuales.

La Fiscalía señaló que la emisión de un programa sobre Brand en septiembre de 2023 llevó a varias mujeres a denunciar por separado.

El abogado del actor, Ian Winter, sostuvo que la cobertura periodística había perjudicado a su cliente y que su imagen pública de provocador no probaba los delitos que se le imputaban.

Varias exparejas declararon que nunca se habían sentido coaccionadas por él. Su esposa, Laura Gallacher, también testificó en su defensa. Brand mantuvo durante el proceso que sus relaciones habían sido consentidas.

De la televisión británica a Hollywood y YouTube

Brand se hizo conocido como cómico y presentador en el Reino Unido y dio el salto a Hollywood con películas como 'Forgetting Sarah Marshall' y Get Him to the Greek. Durante aquellos años convirtió sus relatos sobre sexo y adicciones en material para sus espectáculos, entrevistas y libros.

Más tarde se dedicó al comentario político y reunió a millones de seguidores en YouTube. Tras bautizarse en el río Támesis en 2024 y trasladarse a Estados Unidos a finales de ese año, incorporó la defensa del Russell Branda sus intervenciones públicas.

Francia acusa a los Guardianes de la Revolución de Irán del ciberataque a 700 supermercados

Bruselas advierte de que los ciberataques a supermercados europeos "no son aislados", pero evita señalar origen

Publicidad

Mundo

Bruselas advierte de que los ciberataques a supermercados europeos "no son aislados", pero evita señalar origen

Francia acusa a los Guardianes de la Revolución de Irán del ciberataque a 700 supermercados

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez se querella contra Aldama por vincularla a una presunta financiación irregular del PSOE

Imagen de archivo del actor Russell Brand

El actor Russell Brand, condenado a 10 años y seis meses de prisión por violación y agresión sexual

Antena 3 Noticias
Espionaje

La 'trampa de miel', la táctica de espionaje con la que una espía china habría seducido al CEO de Nvidia

Francia abre en París su último G7 de Exteriores antes de ceder la presidencia a EE. UU.
Cumbre G7

Francia abre en París su último G7 de Exteriores antes de ceder la presidencia a EEUU

Pekín niega que la empresaria vinculada al CEO de Nvidia sea una espía china
Espionaje chino

Pekín niega que la empresaria vinculada al CEO de Nvidia sea una espía china

China califica de «infundadas y difamatorias» las acusaciones de espionaje contra Alice, señalada en un informe de inteligencia estadounidense por una supuesta operación para obtener información sobre los chips de Nvidia.

Imágenes del incendio en un edificio de China
China

Duras imágenes: Al menos 14 muertos en el brutal incendio de un edificio de apartamentos en China

Las autoridades investigan las causas del incendio, desatado en Taiyuan, mientras que varios heridos sen encuentran ingresados en varios hospitales cercanos.

Imagen del detenido por presuntas amenazas al papa León XIV

Detienen a un hombre en Argentina por amenazar de muerte al papa León XIV

Un tiroteo en el centro de Cracovia deja cinco muertos y varios heridos

Muere en el hospital el atacante de la masacre en Cracovia

Fiesta de las calaveras, en Bolivia

VÍDEO | Calaveras veneradas con flores, gafas de sol y cigarrillos: así es el culto a las Ñatitas en Bolivia

Publicidad