El actor Russell Brand, condenado a 10 años y seis meses de prisión por violación y agresión sexual

El actor y humorista británico Russell Brand, de 51 años, ha sido condenado este lunes a 10 años y seis meses de prisión por un delito de violación y tres de agresión sexual.

El tribunal de Southwark, en Londres, ha dictado la sentencia después de que un jurado lo declarara culpable el pasado jueves, al término de cuatro semanas de juicio. Brand quedará inscrito de por vida en el registro británico de delincuentes sexuales.

Los delitos por los que ha sido condenado se cometieron entre 2004 y 2009, durante su ascenso en la radio y la televisión británicas. Entre las víctimas figuran una admiradora y tres mujeres que trabajaban en medios con los que colaboraba.

El jurado lo absolvió de otros dos cargos de violación y de uno de tentativa de agresión indecente. La Policía mantiene abiertas otras dos investigaciones por presuntas violaciones.

El juez Joel Bennathan estableció que Brand deberá cumplir dos tercios de la pena en prisión antes de poder salir en libertad bajo supervisión. Durante la vista de este lunes se leyeron las declaraciones de las víctimas sobre el impacto de las agresiones en sus vidas. La Fiscalía destacó que las cuatro mujeres no se conocían entre sí y que habían vivido con las consecuencias de los hechos durante casi dos décadas.

La Fiscalía puso el foco en el uso de su fama

La fiscal Riel Karmy-Jones sostuvo que Brand se valió de su posición en la industria del entretenimiento para aprovecharse de las mujeres. Además de las declaraciones de las víctimas, presentó testimonios de antiguos colaboradores y amigos y recurrió a pasajes de 'My Booky Wook', la autobiografía de 2007 en la que el humorista relataba sus experiencias sexuales.

La Fiscalía señaló que la emisión de un programa sobre Brand en septiembre de 2023 llevó a varias mujeres a denunciar por separado.

El abogado del actor, Ian Winter, sostuvo que la cobertura periodística había perjudicado a su cliente y que su imagen pública de provocador no probaba los delitos que se le imputaban.

Varias exparejas declararon que nunca se habían sentido coaccionadas por él. Su esposa, Laura Gallacher, también testificó en su defensa. Brand mantuvo durante el proceso que sus relaciones habían sido consentidas.

De la televisión británica a Hollywood y YouTube

Brand se hizo conocido como cómico y presentador en el Reino Unido y dio el salto a Hollywood con películas como 'Forgetting Sarah Marshall' y Get Him to the Greek. Durante aquellos años convirtió sus relatos sobre sexo y adicciones en material para sus espectáculos, entrevistas y libros.

Más tarde se dedicó al comentario político y reunió a millones de seguidores en YouTube. Tras bautizarse en el río Támesis en 2024 y trasladarse a Estados Unidos a finales de ese año, incorporó la defensa del Russell Branda sus intervenciones públicas.