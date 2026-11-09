VÍDEO | Calaveras veneradas con flores, gafas de sol y cigarrillos: así es el culto a las Ñatitas en Bolivia

Imagen sorprendente la que llega desde la región de los Andes, en Bolivia. Willy, Rosita, Teodora, Araceli o Mamá Azapa son algunos de los nombres de las Ñatitas, unas calaveras a las que sus devotos rinden culto para pedir protección y mantener sus hogares bendecidos durante todo el año.

Esta festividad, de origen precolombino y que se celebra una semana después del Día de Todos los Santos, permite a los bolivianos agradecer los cuidados y el apoyo que los difuntos brindan a los vivos.

Durante la celebración, los devotos ofrecen a las ñatitas comida, flores y cigarrillos, e incluso adornan algunos cráneos con gafas de sol y sombreros. Mientras unas reposan en urnas doradas o de cristal, otras se exhiben en cajas de zapatos decoradas con flores.

La festividad también incluye canciones y bailes dedicados a estas calaveras.

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