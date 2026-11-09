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La 'trampa de miel', la táctica de espionaje con la que una espía china habría seducido al CEO de Nvidia

La empresa ha comunicado que investigará la aventura de su CEO con Alice Huang.

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Nvidia investigará la aventura de su CEO con una supuesta espía china | Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, ha reconocido haber sido infiel a su esposa con Alice Huang, una ejecutiva china vinculada a una empresa tecnológica de Singapur y sospechosa de actuar como espía de Pekín. La relación entre ambos se habría producido en un contexto de máxima tensión tecnológica entre Estados Unidos y China. Pekín necesita los chips avanzados de Nvidia para competir en inteligencia artificial, pero Washington limita su exportación a China por motivos de seguridad nacional.

En mayo de 2025 el CEO de Nvidia y la empresaria compartieron una cena profesional en la que ya había gestos de complicidad y sonrisas. Aquel acercamiento personal podría haber sido, según las sospechas de la inteligencia estadounidense, la puerta de entrada de Pekín a los chips más avanzados de Nvidia.

La táctica habría seguido el patrón conocido como trampa de miel. Se trata de una técnica asociada al espionaje donde se utiliza la seducción o una relación personal para obtener información sensible. Aunque en este caso no hay pruebas públicas de que la empresaria china conociera la supuesta finalidad de la relación. El CEO ha admitido la infidelidad en un comunicado: "Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento muchísimo".

Ahora, la junta directiva de Nvidia ha anunciado una investigación independiente, supervisada por un comité de consejeros externos y con apoyo de abogados independientes. Por su parte, el portavoz de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha calificado las sospechas de "mera acusación infundada". Además, Donald Trumo ha salido en defensa del CEO: "Él hizo un trabajo increíble por nuestro país".

Otros casos

Aunque no es la primera vez que sucede. Uno de los casos más famosos ocurrió hace dos décadas y sacudió al FBI. Katrina Leung, una empresaria de origen chino reclutada como informante, habría recibido millones de dólares de la agencia estadounidense. Lo que el FBI no sabía era que Parlor Maid, su nombre en clave, era presuntamente una agente doble. Durante años mantuvo una relación con el agente encargado de supervisarla y, según la acusación, enviaba información clasificada a Pekín.

Uno de los más recientes tuvo lugar el año pasado cuando Estados Unidos prohibió a sus diplomáticos destinados en China mantener relaciones con ciudadanos de ese país. Además, en septiembre se supo que un militar español fue retirado de una base de la OTAN en Reino Unido por su relación con una supuesta espía rusa a la que había conocido a través de la aplicación Tinder.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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