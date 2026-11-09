Muere en el hospital el atacante de la masacre en Cracovia

Ingresó en estado crítico y a primera hora de este lunes el atacante del tiroteo masivo en Cracovia ha muerto, según confirma la policía polaca.

El sospechoso tenía 24 años y permanecía bajo custodia hospitalaria tras resultar herido por disparos de los agentes de Policía que lo redujeron tras la masacre.

El país cumple su segundo día de luto después de un tiroteo que se cobró la vida de seis personas en la plaza del Mercado Principal de Cracovia y más de una docena de heridos de diversas nacionalidades.

La Fiscalía Nacional de Polonia investiga los hechos como un posible acto de terrorismo, al considerar que el ataque buscaba "intimidar gravemente a muchas personas". Al sospechoso también se le atribuye el asesinato de sus padres y hermana cuyos cuerpos sin vida y con impactos de bala fueron hallados por la Policía en la vivienda familiar en Ostrowiec Swietokrzyski.

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