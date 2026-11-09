Francia abre en París su último G7 de Exteriores antes de ceder la presidencia a EEUU

Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete (G7) han iniciado en París dos jornadas de intensas reuniones bilaterales y multilaterales. El encuentro está marcado por el debut internacional del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, tras la derrota del partido republicano en las elecciones de medio mandato (midterms). La agenda prioritaria aborda la guerra en Ucrania, la creciente tensión bélica con Irán, la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) y el plan de seguridad europea promovido por la administración de Donald Trump.

Esta cumbre ministerial constituye la última gran cita internacional bajo la presidencia rotatoria de Francia antes de traspasar el liderazgo del bloque a Estados Unidos. El encuentro, reubicado en la capital francesa en el último momento, sirve de escenario para que las potencias europeas ejerzan presión política sobre Washington. Los gobiernos del continente buscan evitar que la Casa Blanca fuerce a Kiev a aceptar un acuerdo de paz desfavorable frente a Rusia y exigen garantías para que EE. UU. descarte nuevas operaciones militares unilaterales contra el régimen iraní.

Además de los conflictos armados y las implicaciones globales del plan de seguridad estadounidense, las delegaciones debaten la regulación global de la IA y el impacto del bloqueo estratégico en el estrecho de Ormuz. Francia pretende aprovechar este cierre de mandato para consolidar compromisos en seguridad marítima y respuesta a emergencias internacionales antes de que la nueva agenda diplomática de Washington tome el mando del G7.