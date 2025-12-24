Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Reino Unido

El cómico Russell Brand, exmarido de Katy Perry, acusado de dos nuevos delitos sexuales

El cómico está acusado de dos delitos sexuales, a los que se suman otros cinco que fueron desvelados en 2023.

El c&oacute;mico Russell Brand, exmarido de Katy Perry, acusado de dos nuevos delitos sexuales

El cómico Russell Brand, exmarido de Katy Perry, acusado de dos nuevos delitos sexuales EFE

Publicidad

Beni López
Publicado:

Russel Brand se enfrenta a dos cargos por delitos sexuales: un delito por violación y otro de agresión sexual, según ha detallado la Policía Metropolitana de Londres. Se prevé que Brand comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 20 de enero de 2026 sobre estos nuevos cargos.

Según afirma Scotland Yard y recoge a su vez EFE, el nuevo cargo de violación se habría cometido entre 7 de febrero y 1 de marzo de 2009, y el de agresión sexual entre 31 de agosto y 1 de diciembre de 2009, cada uno con dos mujeres diferentes.

Anteriormente, el cómico y actor se declaró inocente de otros cinco cargos, entre ellos, dos por violación, dos por agresión sexual y una agresión ocurridos entre 1999 y 2005.

El origen de las investigaciones se remonta en 2023, cuando se desveló la información en el programa Dispatches de Channel 4 TV y el periódico The Sunday Times.

Los otros cinco cargos por los que se acusa a Brand

Asimismo, está previsto que el juicio comience en el Tribunal de la Corona de Southwark el 16 de junio de 2026 por los otros cinco cargos adicionales que tuvieron lugar en Londres y Bournemouth entre 1999 y 2005.

Según recoge la BBC, Brand está acusado de violar a una mujer en Bournemouth en 1999 y por agredir a otra en un baño de hombres en una zona de Westminster en 2001. Asimismo, hay un tercer cargo por el que se acusa a Russell de agresión sexual a una mujer entre 2004 y 2005; además de una presunta violación y agresión sexual de otra mujer en 2004 en Westminster.

Aunque no apela directamente a ello, Russell ha publicado un reciente vídeo en redes sociales donde afirma: "Ruego para que todos aquellos a quienes he dañado o lastimado en mis años de insensatez, de pecado, hayan sido sanados, y para que la verdad absoluta de quién soy, sea revelada".

¿Quién es Russel Brand?

Russell Brand cuenta con una considerada trayectoria cinematográfica participando en obras como Cruise of Gods (2002) y protagonizando otros como 'Todo sobre mi desmadre'(2010). Además, ha puesto voz en películas como Minios: El origen de Gru.

En 2009 conoció a Katy Perry durante el rodaje de la película 'Get Him to the Greek'. Se casaron al año, pero se separaron tras dos años de matrimonio. Actualmente, está casado con la bloguera de moda Laura Gallacher y tienen tres hijos.

Uno de los puntos de inflexión de su carrera fue cuando presentó 'Big Brother's Big Mouth', programa derivado del reality Big Brother. Actualmente, ha quedado lejos de la televisión y el cine y cuenta con una gran presencia en redes sociales con 4'8 millones de seguidores en Instagram, 2'9 millones en Tiktok y 6'8 en YouTube.

VÍDEO: Un joven de 21 años intenta disparar a un policía dentro de un Walmart en Ohio

Un agente de policía reduciendo al joven que intentó disparar en el interior del centro

Publicidad

Mundo

El cómico Russell Brand, exmarido de Katy Perry, acusado de dos nuevos delitos sexuales

El cómico Russell Brand, exmarido de Katy Perry, acusado de dos nuevos delitos sexuales

EEUU restringe el visado a cinco personas por formar parte de un "complejo industrial de censura global"

Estados Unidos niega el visado a cinco europeos acusados de "coaccionar" por redes sociales

Explosión en Moscú

Dos policías y un civil muertos tras la explosión de un coche bomba en Moscú

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III
Caso Epstein

Un correo electrónico asociado a Andrés de Inglaterra pedía a la novia de Epstein "amigas inapropiadas"

¿Quién es el Pelicot Británico? El exconcejal británico acusado de drogar a su mujer para que otros la violaran
Reino Unido

¿Quién es el Pelicot Británico? El exconcejal acusado de drogar a su mujer para que otros la violaran

Marie despertó del coma
EEUU

Abrazó y besó a su perro y despertó nueve días después sin brazos ni piernas: "Fue un shock terrible"

La mujer estuvo en total alrededor de cien días en el hospital y se sometió a 13 operaciones.

Zelenski
INVASIÓN DE UCRANIA

Zelenski revela los detalles del plan de paz con Rusia: estos son los 20 puntos clave para la paz en Ucrania

El acuerdo del plan de paz supondría la entrada en vigor de un alto el fuego inmediato.

La verja instalada en la ventana de la Galería Apolo del Louvre

El Louvre pone una reja en la ventana por donde entraron los ladrones en octubre

Imagen de archivo de una cinta policial

Arrestan a una mujer en Florida acusada de matar a sus dos exmaridos el mismo día

Donald Trump junto a Jeffrey Epstein

Trump habría violado a una mujer que después apareció muerta, según los archivos de Epstein

Publicidad