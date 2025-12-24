El cómico Russell Brand, exmarido de Katy Perry, acusado de dos nuevos delitos sexuales

Russel Brand se enfrenta a dos cargos por delitos sexuales: un delito por violación y otro de agresión sexual, según ha detallado la Policía Metropolitana de Londres. Se prevé que Brand comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 20 de enero de 2026 sobre estos nuevos cargos.

Según afirma Scotland Yard y recoge a su vez EFE, el nuevo cargo de violación se habría cometido entre 7 de febrero y 1 de marzo de 2009, y el de agresión sexual entre 31 de agosto y 1 de diciembre de 2009, cada uno con dos mujeres diferentes.

Anteriormente, el cómico y actor se declaró inocente de otros cinco cargos, entre ellos, dos por violación, dos por agresión sexual y una agresión ocurridos entre 1999 y 2005.

El origen de las investigaciones se remonta en 2023, cuando se desveló la información en el programa Dispatches de Channel 4 TV y el periódico The Sunday Times.

Los otros cinco cargos por los que se acusa a Brand

Asimismo, está previsto que el juicio comience en el Tribunal de la Corona de Southwark el 16 de junio de 2026 por los otros cinco cargos adicionales que tuvieron lugar en Londres y Bournemouth entre 1999 y 2005.

Según recoge la BBC, Brand está acusado de violar a una mujer en Bournemouth en 1999 y por agredir a otra en un baño de hombres en una zona de Westminster en 2001. Asimismo, hay un tercer cargo por el que se acusa a Russell de agresión sexual a una mujer entre 2004 y 2005; además de una presunta violación y agresión sexual de otra mujer en 2004 en Westminster.

Aunque no apela directamente a ello, Russell ha publicado un reciente vídeo en redes sociales donde afirma: "Ruego para que todos aquellos a quienes he dañado o lastimado en mis años de insensatez, de pecado, hayan sido sanados, y para que la verdad absoluta de quién soy, sea revelada".

¿Quién es Russel Brand?

Russell Brand cuenta con una considerada trayectoria cinematográfica participando en obras como Cruise of Gods (2002) y protagonizando otros como 'Todo sobre mi desmadre'(2010). Además, ha puesto voz en películas como Minios: El origen de Gru.

En 2009 conoció a Katy Perry durante el rodaje de la película 'Get Him to the Greek'. Se casaron al año, pero se separaron tras dos años de matrimonio. Actualmente, está casado con la bloguera de moda Laura Gallacher y tienen tres hijos.

Uno de los puntos de inflexión de su carrera fue cuando presentó 'Big Brother's Big Mouth', programa derivado del reality Big Brother. Actualmente, ha quedado lejos de la televisión y el cine y cuenta con una gran presencia en redes sociales con 4'8 millones de seguidores en Instagram, 2'9 millones en Tiktok y 6'8 en YouTube.