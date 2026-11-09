Detienen a un hombre en Argentina por amenazar de muerte al papa León XIV

Un hombre de 49 años ha sido detenido cerca de Buenos Aires por presuntas amenazas de muerte el papa León XIV, que se encuentra de visita en Argentina desde este domingo.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina ha informado de la detención, que se produjo menos de 24 horas después de tener información sobre dichas amenazas.

Los agentes se percataron gracias a una denuncia anónima y ahora investigan varios teléfonos móviles que el arrestado tenía en su poder.

León XIV ya se encuentra en Argentina y ha saludado al presidente Javier Milei, al que le ha recordado que "el poder tiene límites", pidiéndole "prudencia".

"Quienes ejercen la autoridad tienen el deber de actuar con prudencia, de reconocer los límites del poder que se les ha confiado y de orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad", ha dicho el pontífice.