Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Espionaje chino

Pekín niega que la empresaria vinculada al CEO de Nvidia sea una espía china

China califica de «infundadas y difamatorias» las acusaciones de espionaje contra Alice, señalada en un informe de inteligencia estadounidense por una supuesta operación para obtener información sobre los chips de Nvidia.

Imagen de archivo del CEO de Nvidia

Pekín niega que la empresaria vinculada al CEO de Nvidia sea una espía china | Europa Press

Publicidad

Sara Díaz
Publicado:

China ha salido al paso de las acusaciones de espionaje que salpican al máximo responsable de Nvidia. Pekín ha calificado de «infundadas y difamatorias» las informaciones que apuntan a que Alice Huang, una empresaria china vinculada sentimentalmente al director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, habría trabajado para los servicios secretos del país.

La polémica saltó después de que 'The New York Times' publicara que la inteligencia estadounidense sospechaba que Alice había sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado, la principal agencia de espionaje china. Su supuesto cometido habría sido conseguir información sobre los avanzados chips de Nvidia e influir en las decisiones de Huang para favorecer su venta al gigante asiático.

Según las sospechas recogidas en un informe de inteligencia estadounidense, la empresaria habría conseguido acceder a estos procesadores a través de una compañía de Singapur. El objetivo sería obtener información estratégica sobre una tecnología que se ha convertido en una pieza clave de la rivalidad entre Washington y Pekín.

El caso también tiene una dimensión personal. Huang, de 63 años, habría reconocido ante sus empleados una infidelidad a su esposa en una carta interna. Sin embargo, la historia va mucho más allá de un escándalo sentimental: afecta al máximo responsable de una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo.

Según el diario estadounidense, Donald Trump fue informado en 2025 de las sospechas sobre Alice y su relación con Huang, aunque decidió no intervenir. El presidente estadounidense ha defendido al empresario.

La polémica vuelve a poner sobre la mesa las llamadas «trampas de miel», una estrategia de espionaje que utiliza las relaciones sentimentales o la seducción para acercarse a personas con acceso a información sensible. En plena guerra tecnológica, los chips de Nvidia se han convertido en un objetivo estratégico para ambas potencias.

El papa León XIV, en Argentina, recuerda a Javier Milei que "el poder tiene límites" y aboga por "escuchar" y la "prudencia"

papa y milei

Publicidad

Mundo

Francia abre en París su último G7 de Exteriores antes de ceder la presidencia a EE. UU.

Francia abre en París su último G7 de Exteriores antes de ceder la presidencia a EEUU

Imagen de archivo del CEO de Nvidia

Pekín niega que la empresaria vinculada al CEO de Nvidia sea una espía china

Imágenes del incendio en un edificio de China

Duras imágenes: Al menos 14 muertos en el brutal incendio de un edificio de apartamentos en China

Imagen del detenido por presuntas amenazas al papa León XIV
Papa León XIV

Detienen a un hombre en Argentina por amenazar de muerte al papa León XIV

Un tiroteo en el centro de Cracovia deja cinco muertos y varios heridos
Tiroteo Cracovia

Muere en el hospital el atacante de la masacre en Cracovia

Fiesta de las calaveras, en Bolivia
BOLIVIA

VÍDEO | Calaveras veneradas con flores, gafas de sol y cigarrillos: así es el culto a las Ñatitas en Bolivia

Los bolivianos de la región de los Andes celebran una tradición una semana después del Día de Todos los Santos en la que bailan, realizan ofrendas y agradecen a las 'ñatitas', unas calaveras a las que veneran por la protección y los cuidados de sus difuntos.

papa y milei
León XIV, en Argentina

El papa León XIV, en Argentina, recuerda a Javier Milei que "el poder tiene límites" y aboga por "escuchar" y la "prudencia"

Recibido por Javier Milei a ritmo de orquesta, el papa ha iniciado su visita de cuatro días en Argentina.

Imagen de archivo de Jensen Huang y Donald Trump

El CEO de Nvidia reconoce haber sido infiel a su mujer con una espía china y Trump lo respalda: "No hay excusa para lo que hice"

Al menos siete muertos y 125 heridos tras descarrilar un tren en Guiza, Egipto, según un nuevo balance

Al menos siete muertos y más de 125 heridos al chocar dos trenes en Egipto

Donald Trump, diez años después: del espectáculo televisivo al poder que sacude Estados Unidos

La derrota republicana abre una nueva etapa para Trump: ¿Qué puede cambiar para España?

Publicidad