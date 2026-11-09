Pekín niega que la empresaria vinculada al CEO de Nvidia sea una espía china

China ha salido al paso de las acusaciones de espionaje que salpican al máximo responsable de Nvidia. Pekín ha calificado de «infundadas y difamatorias» las informaciones que apuntan a que Alice Huang, una empresaria china vinculada sentimentalmente al director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, habría trabajado para los servicios secretos del país.

La polémica saltó después de que 'The New York Times' publicara que la inteligencia estadounidense sospechaba que Alice había sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado, la principal agencia de espionaje china. Su supuesto cometido habría sido conseguir información sobre los avanzados chips de Nvidia e influir en las decisiones de Huang para favorecer su venta al gigante asiático.

Según las sospechas recogidas en un informe de inteligencia estadounidense, la empresaria habría conseguido acceder a estos procesadores a través de una compañía de Singapur. El objetivo sería obtener información estratégica sobre una tecnología que se ha convertido en una pieza clave de la rivalidad entre Washington y Pekín.

El caso también tiene una dimensión personal. Huang, de 63 años, habría reconocido ante sus empleados una infidelidad a su esposa en una carta interna. Sin embargo, la historia va mucho más allá de un escándalo sentimental: afecta al máximo responsable de una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo.

Según el diario estadounidense, Donald Trump fue informado en 2025 de las sospechas sobre Alice y su relación con Huang, aunque decidió no intervenir. El presidente estadounidense ha defendido al empresario.

La polémica vuelve a poner sobre la mesa las llamadas «trampas de miel», una estrategia de espionaje que utiliza las relaciones sentimentales o la seducción para acercarse a personas con acceso a información sensible. En plena guerra tecnológica, los chips de Nvidia se han convertido en un objetivo estratégico para ambas potencias.