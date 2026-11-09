Duras imágenes: Al menos 14 muertos en el brutal incendio de un edificio de apartamentos en China

Un terrible incendio desatado este domingo en la ciudad china de Taiyuan se ha cobrado la vida de al menos 14 personas en un edificio de apartamentos situado en el distrito de Yingze.

Las sobrecogedoras imágenes muestran a varias personas aferradas a las ventanas mientras piden ayuda desesperadamente.

Las llamas se extendieron a toda velocidad por el edificio de más de nueve pisos de altura.

Además de los fallecidos, hay unas 20 personas heridas por el incendio. Las autoridades investigan ya cómo se pudo desatar el fuego.