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León XIV, en Argentina

El papa León XIV, en Argentina, recuerda a Javier Milei que "el poder tiene límites" y aboga por "escuchar" y la "prudencia"

Recibido por Javier Milei a ritmo de orquesta, el papa ha iniciado su visita de cuatro días en Argentina.

papa y milei

Así ha sido el primer día de León XIV en Argentina | A3N

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Daniel Herrero
Publicado:

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, ha recibido al papa León XIV en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires con un apretón de manos histórico que ha superado los 15 segundos. Una vez que se ha bajado del avión, Milei le ha acompañado en todo momento. Allí, ha sido obsequiado con flores y recibido por varios niños.

Reunión privada con Milei

En unas primeras horas muy intensas, ha visitado el monumento a San Martín, donde ha sido recibido por miles de fieles. Poco después, se ha desplazado hasta la Casa de Gobierno de Buenos Aires, donde se ha reunido con el presidente argentino durante media hora. Una vez finalizada la reunión, el Papa y Javier Milei han dado su primer discurso público de esta visita.

León XIV, contundente

Se ha visto al presidente de Argentina muy cercano al papa, mostrándole su afecto en público en varias ocasiones, pese a la tensa relación que su amigo y aliado Trump mantiene con él. León XIV lejos de quedarse atrás, ha aprovechado para recordar a Milei que el poder tiene límites: "La democracia se fortalece también en la forma cotidiana de actuar en la vida pública, en la apertura a la escucha".

El pontífice ha abogado por la necesidad de "escuchar” y ha querido dejar claro que un buen líder debe ser prudente: "Quienes ejercen la autoridad tienen el deber de actuar con prudencia, de reconocer los límites del poder que se les ha confiado y de orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad".

Milei, emocionado

Un discurso en el que se ha visto a Milei visiblemente emocionado al recordar al Papa Francisco: "Quiero comenzar recordando, querido Jorge Bergoglio, al papa Francisco. Sin duda, el argentino más importante de la historia y el primer Papa latinoamericano".

El papa cumple así con el deseo que no pudo su antecesor, el papa Francisco: Visitar Argentina. León XIV, aclamado por todo el pueblo argentino, ha recibido la llave de la ciudad de Buenos Aires. En la primera visita de un papa a Argentina en casi 40 años.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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