Pakistán se blinda para acoger las negociaciones entre EEUU e Irán con los ojos puestos en la frágil tregua

Pakistán se prepara para acoger las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Las autoridades del país ya han blindado la llamada 'Zona Roja' de Islamabad, el complejo que alberga los principales edificios gubernamentales y diplomáticos. Allí tendrá lugar el esperado encuentro entre las delegaciones de ambos países previsto para este sábado por la mañana.

J.D. Vance y el ministro de Exteriores iraní encabezan las negociaciones

Entre los asistentes estará el vicepresidente de EE.UU, J.D. Vance, que encabezará la delegación estadounidense junto con los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.

Por el lado iraní, su delegación incluirá al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y al presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, quienes participaron en las negociaciones del alto el fuego. También se espera la asistencia de altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní.

Los ayatolás amenazan con no sentarse a la mesa

Según medios iraníes, los ayatolás amenazan con no sentarse en la mesa si Israel sigue bombardeando Líbano. "Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques", indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria, según recoge.

Washington y Teherán pactaron este miércoles un alto el fuego de dos semanas, pero horas después, Israel lanzó la mayor oleada de ataques sobre Líbano, unos bombardeos que han matado a más de 300 personas en edificios residenciales.

Ormuz, bloqueado de nuevo

Además de la negativa de Netanyahu a cesar sus ataques, la tregua está pendiendo de un hilo ante el bloqueo de Ormuz. El régimen volvió a paralizar el estrecho cuando se confirmó que Israel habían seguido con su ofensiva.

Donald Trump ha asegurado en sus redes que Irán está gestionando "muy mal" el paso del petróleo y advirtió al país que no cobre peajes a los buques que transitan por esta vía marítima estratégica.

Al otro lado, en una declaración leída hoy en la televisión estatal iraní, el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei ha señalado que "Irán buscará represalias por los ataques contra Teherán" y "llevará la gestión del estrecho de Ormuz a una nueva fase".

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