Las duras imágenes que dejan las protestas en Pakistán tras la muerte del líder iraní, Ali Jameneí

Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas este domingo en la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, durante violentos enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que intentaban protestar frente al consulado de Estados Unidos por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali JameneÍ.

"Ocho personas han muerto y varias más están heridas en enfrentamientos con la Policía. Los choques estallaron frente al consulado de EEUU cuando cientos de personas de la comunidad chií comenzaron a enfrentarse con los agentes", confirmó Azeem Khan, portavoz del servicio de ambulancias y rescate Fundación Edhi. Según detalló, los cadáveres fueron trasladados al Hospital Civil de Karachi.

La violencia se desencadenó cuando una multitud intentó romper el perímetro de seguridad para asaltar la sede diplomática estadounidense en protesta por la operación conjunta de fuerzas de Estados Unidos e Israel en Irán. De acuerdo con fuentes policiales, las fuerzas de seguridad y efectivos paramilitares emplearon gases lacrimógenos y realizaron cargas con porras para dispersar a los manifestantes, que portaban retratos del clérigo iraní de 86 años y coreaban consignas contra Washington y Tel Aviv.

