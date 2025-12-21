Hasta qué hora se puede comprar Lotería de Navidad 2025

¿Has comprado tu décimo de Lotería o eres de los que espera hasta el último momento? Adquirirlo es para muchos una tarea que postergamos. Sin embargo, hay quienes desde este verano ya han podido comprar sus décimos. Fue el pasado 30 de junio cuando la venta de Lotería de Navidad dio el pistoletazo de salida este año.

El próximo 22 de diciembre escucharemos cantar a los niños de San Ildefonso desde el Teatro Real. Será una jornada con la que sabremos los números agraciados. Eso sí, si quieres ser uno de los agraciados tienes que participar en el Sorteo. Por ello, es clave que obtengas tu décimo a tiempo.

La hora límite para comprar Lotería de Navidad

Si acudes de forma presencial a comprar tu décimo de Lotería debes de apuntar la fecha. Las administraciones están abiertas hasta el día 21 de diciembre. El horario de apertura y de cierre siempre dependerá de la administración a la que se consulte.

No obstante, si no puedes adquirir el décimo de forma presencial, puedes hacerlo de forma online. Si optas por esta vía, recuerda que puedes hacerlo hasta el domingo 21 de diciembre a las 22:00. Una observación a tener en cuenta para los que esperan a comprar el décimo en el último momento.

La venta online, una opción viable para adquirir tu décimo de Lotería de Navidad

Gracias a las nuevas tecnologías, podemos adquirir números sin necesidad de acudir de forma física a la administración. La web oficial de Loterías y Apuestas del Estado también se consolida como una opción fiable.

A su vez, muchas administraciones de Lotería ofrecen esta opción a través de una página web propia. Son el caso de las administraciones de Doña Manolita en Madrid, La Bruixa d'Or en Lleida o la administración de Manises en Valencia.

Si quiere evitar posible estafas, la OCU indica que lo recomendable es acudir hacia una administración o en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. En este tipo de compras, el comprador recibe un justificante electrónico con plena validez legal, mientras los originales se custodian en la caja fuerte de la administración.

Los premios de la Lotería de Navidad 2025: ¿Cuánto dinero se reparte este año?

El Sorteo este año reparte 2.772 millones de euros en premios, 70 millones de euros más que el año pasado. En lo que respecta a los primeros premios, ganar el Gordo supone obtener 4 millones de euros por serie. A su vez, el segundo dará 1.250.000 euros por serie, el tercero 500.000 euros. Asimismo, habrá dos cuartos premios que constarán de 200.000 euros por serie y ocho quintos premios con 60.000 euros.

