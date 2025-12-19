Dónde han caído el bote de 17 millones de euros del Euromillones, el de 2,2 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 19 de diciembre

Este viernes 19 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025 ha sido para el número 13 15 25 35 38 44, siendo el número complementario el 23 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 29 de OVIEDO (Asturias) situada en Gil de Jaz, 5 L-4 y en la nº 2 de UTIEL (Valencia), situada en Canónigo Muñoz, 4.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025 ha sido para el número 17 21 39 43 44, y las estrellas las formadas por los números 01 y 11. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el WKK65341.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0). Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros. El boleto acertante de ha sido validado en el Despacho Receptor nº 05.845 de TURRE (Almería), situado en Paseo de la Rambla, 43 L-1.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 19 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 32658 de la serie 009. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025 es 06 11 12 13 17 21 25 26 29 39 42 43 44 46 52 60 68 80 81 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 19 de diciembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 20 de diciembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo..

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 08 09 15 35 45 siendo los soles los números 02 y 05.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 19 de diciembre, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 23 de diciembre de 2025, el bote del Eurojackpot es de: 39.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.