Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 20 de diciembre de 2025

La Bonoloto de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025, ha agraciado al número 07, 30, 31, 33, 42 y 46, siendo el número complementario el 6 y el reintegro el 5.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El ganador de la Bonoloto de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025 ha sido para el número 07, 30, 31, 33, 42 y 46, siendo el número complementario el 6 y el reintegro el 5.

Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Comprobar número de La Primitiva de hoy, sorteo en directo

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 20 de diciembre de 2025

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once

ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 20 de diciembre de 2025

La Bonoloto de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 20 de diciembre de 2025

La Lotería de Navidad 2025 terminará en este número según la inteligencia artificial
Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad 2025 terminará en este número según la inteligencia artificial

Estos son los números con menos suerte en la Lotería de Navidad en 2025
Lotería de Navidad 2025

Estos son los números con menos suerte en la Lotería de Navidad

Administración de loterías en Castellón de la Plana
Loterías

Dónde han caído el bote de 17 millones de euros del Euromillones, el de 2,2 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 19 de diciembre

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 19 de diciembre y dónde han sido validados.

Resultado Eurojackpot de la ONCE
Eurojackpot

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 19 de diciembre de 2025

El resultado del sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 08 09 15 3545 siendo los soles los números 02 y 05.

Euromillones en directo

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 19 de diciembre de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 19 de diciembre de 2025

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 19 de diciembre de 2025

Publicidad