Lotería de Navidad 2025

Estos son los números con menos suerte en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad 2025 vuelve para repartir ilusión, pero algunos números siguen sin aparecer en el Gordo. ¿Sabes cuáles son los menos afortunados?

Estos son los n&uacute;meros con menos suerte en la Loter&iacute;a de Navidad en 2025

Estos son los números con menos suerte en la Lotería de Navidad en 2025

Alejandro Lorente
Publicado:

La Navidad es una época repleta de tradiciones que unen a millones de personas, y pocas son tan emblemáticas y queridas en España como la Lotería de Navidad. Todos los años, gran parte de la población se anima a comprar décimos con la esperanza de alcanzar el ansiado Gordo y compartir la ilusión que envuelve este sorteo.

Sin embargo, a lo largo de los más de 210 años de historia de la Lotería de Navidad, han existido números que han demostrado ser más afortunados que otros, dejando a algunos considerados como números de "mala suerte" por no haber sido premiados nunca, o casi nunca, con los mayores galardones.

¿Los números con menos suerte?

En la Lotería de Navidad española, el azar ha tejido historias fascinantes, dejando a ciertos números en el olvido cuando se trata de premios importantes. Algunas terminaciones, como el 09, 10, 21, 25, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82, nunca han sido agraciadas con el Gordo, perpetuando su condición de "números malditos". Este fenómeno resulta especialmente curioso si consideramos que, matemáticamente, todas las combinaciones tienen la m.

Además, los números acabados en 1, 2 y 9 han tenido un destino poco afortunado, siendo los menos premiados en la historia del sorteo. Destaca el 1 como la cifra más desafortunada, seguido de cerca por el 2 y el 9, como si el azar hubiera decidido ignorarlos generación tras generación.

No obstante, la imprevisibilidad del sorteo es lo que mantiene viva la ilusión: cada año, incluso las cifras con un historial adverso, tienen la posibilidad de romper su racha. Esto refuerza el espíritu de la Lotería, que no solo reparte premios, sino que también aviva la esperanza de millones de personas.

Los números de la buena suerte

Por el contrario, ciertos números parecen estar tocados por el destino, ya que, a lo largo de las Múltiples ediciones de la Lotería de Navidad, han logrado una curiosa relación con el Gordo, repitiéndose en varias ocasiones.

El número 5, por ejemplo, se erige como la terminación más agraciada, con 32 apariciones en el primer premio, seguido por el 4 y el 6, ambos con 27 ocasiones cada uno.

En cuanto a números completos, algunos se han repetido en diferentes décadas, reforzando su estatus de auténticas leyendas de la Lotería. Destacan casos como el 15640, premiado en 1956 y 1978, y el 20297, agraciado en 1903 y 2006. Además, ciertas combinaciones de tres cifras, como el 297, el 457 y el 515, han aparecido en el Gordo en múltiples ocasiones, creándose una mística especial en torno a ellos.

