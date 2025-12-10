Estos son los números de la Lotería de Navidad 2025 que ya se han agotado

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el hecho de comprar un décimo de lotería se ha convertido en una tradición para muchos. Hay quienes compran varios décimos en familia y otros que prefieren compartir boleto con amigos o con sus compañeros de trabajo. Sin duda, el número con la compra, el décimo, puede determinar si te llevas el gran premio. Es el caso del Gordo, que está dotado de 4.000.000 euros por serie, es decir, 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por cada euro jugado.

Realmente, no hay una regla escrita para elegir número. Hay quienes tienen un número de la suerte y apuestan por él. Otros prefieren ser más creativos y tirar de fechas para elegir el número con el que han comprado el décimo, pero lo que está claro es que nos ponemos de acuerdo a la hora de comprar. Esto se refleja en que muchas veces vemos el cartel de agotado en las Administraciones de Loterías. Con este hecho, nos planteamos: ¿qué números del Sorteo Extraordinario de la Navidad están agotado?

De los números simétricos a los números bajos, entre los favoritos para los compradores

Realmente, el hecho de que un número esté agotado o no dependerá de cada administración. Por ello, si tienes alguna preferencia, lo mejor es preguntar a tu vendedor de confianza.

No obstante, quienes les gusta dejarse guiar por supersticiones y escoger números como el 00000, el 99999, el 77777 o el 01313. Números que reflejan simetría se encuentran entre los más demandados, según plasma El Público.

También hay quienes muestran preferencia por números bajos como el 00001 o el 09999. E incluso varios compradores muestran como referencia cifras consecutivas como 12345, según recoge Infobae. No obstante, el 7 y el 13 se consideran grandes números de la suerte.

No obstante, ya habido compradores que ya han agotado números durante todo el año. En el caso de Ibiza, donde ya tenían sus números favoritos desde el pasado mes de agosto. De hecho, en aquel mes se llegaron a agotar en una de sus administraciones el número 80.317, tal y como cuenta el Diario de Ibiza. Incluso ya se vaticinaba que quedaban pocos décimos con el 34.051.

El número de Marc Márquez entre los más buscados para la Lotería de Navidad

Puestos a elegir un décimo ganador, ¿por qué no escoger un número de una estrella del motociclismo español? La popularidad de Marc Márquez ha hecho que su número de dorsal sea el favorito de muchos: el 93. Un número que, tal y como ha contado El Diario de Sevilla, ha provocado colas en administraciones y que, según fuentes del sector consultadas por dicho medio, varios aficionados al motociclismo y seguidores del piloto catalán están dispuestos a recorrer las localidades que hagan falta para obtener el 00093.

Este fenómeno no es casualidad, ya que este vincula a una tradición de elegir número vinculado a acontecimientos personales o celebridades. Muchas veces los cumpleaños, aniversarios y dorsales deportivos se convierten en nuestro mantra para compra décimo en nuestra administración de confianza. "El caso del dorsal de Márquez ejemplifica perfectamente cómo las figuras deportivas pueden trasladar su éxito y popularidad a otros ámbitos de la cultura popular", ha contado Carmen Rodríguez, investigadora especializada en comportamientos asociados al juego, en declaraciones a dicho medio.

