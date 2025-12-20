ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 20 de diciembre de 2025

Conoce los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy sábado 20 de diciembre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 20 de diciembre de 2025 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 47150 de la serie 048.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 23390 Serie: 038

Número: 55148 Serie: 008

Número: 71429 Serie: 050

Número: 81880 Serie: 030

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. El sorteo permite ganar premios de 1ª categoría y de 2ª con opción a reclamarlos en un plazo de 30 días naturales. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. Puedes ganar el bote final con un número de 5 cifras, a elegir entre 100.000 números, y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025 es 06 13 19 24 28 29 32 39 40 42 47 57 58 63 64 66 72 76 83 84.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 20 de diciembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

