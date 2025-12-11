La cara B de la Lotería de Navidad: Esto es lo que gana cada lotero por décimo vendido

La Lotería de Navidad es para España mucho más que un sorteo. El 22 de diciembre los niños de San Ildefonso reparten dinero, pero también reparten esperanza, magia y nostalgia.

El Gordo de la Navidad es ese invitado con el que año tras año soñamos compartir las fiestas, es esa ilusión que mantiene vivos nuestros sueños más inalcanzables. Da igual ser un jugador habitual de la lotería como no haber sellado nunca un boleto. En España, el 22 de diciembre se juega a la Lotería de Navidad, porque forma parte de la tradición.

Solo este sorteo recauda más del 30% del total anual de recaudación en juego público. Y es que, quien más, quien menos quiere formar parte de la magia de compartir. Sin duda, diciembre es el agosto de las administraciones de lotería en España. Pero, ¿cuánto gana un lotero por cada décimo que vende?

Cada décimo de los que entran en juego el 22 de diciembre cuesta 20 euros. La administración recibe por cada décimo una comisión del 4,5%, es decir, 0,90 céntimos de euro por cada 20 euros. La ganancia por cada uno de los décimos no llega al euro. Esta comisión es, de hecho, motivo de conflicto, ya que desde la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL) reivindican que, de los 103 sorteos de Lotería Nacional anuales, en 102 obtienen una comisión del 6% bruto. Sin embargo, en el de Navidad, "la comisión baja al 4 y medio", y eso dicen, siendo el sorteo para el que más recursos tienen que destinar.

Aunque la cantidad resulta a simple vista escasa, lo cierto es que no hay que olvidar que ese euro escaso se ha de multiplicar por el número de décimos que se venden, y entonces el resultado cambia. Según los datos de ANAPAL, las administraciones superarán los 175 millones de décimos vendidos.

Las comisiones de los loteros

Y la administración que vende el Gordo, ¿se lleva alguna comisión? Aunque el rumor es tan antiguo casi como el sorteo, lo cierto es que esto no deja de ser un bulo. Los loteros no reciben ninguna comisión cuando venden un gran premio. Al menos no una comisión tangible, porque cierto es que cuando un premio recae en una administración concreta, esa administración gana fama y en un negocio en el que la superstición es prácticamente todo, el boca a boca es en ocasiones mucho mejor que una 'paga extra'.

Sí que hay un ingreso que reciben los loteros y que no todos conocen. Cuando una administración paga los premios que no necesitan pasar por caja, es decir, los inferiores a 2.000 euros, entonces recibe una pequeña comisión.

Los loteros no piden solo aumentar su margen de ganancia, sino que también reivindican que la cuantía del primer premio ha de ser mayor. Su propuesta pasa porque el Gordo, en lugar de 400.000 euros por décimo premiado, sean 500.000 euros. Hace 14 años que esta cantidad no se toca. "Antes suponía un poder adquisitivo mucho mayor, ya que permitía comprar casi dos casas, mientras que hoy ya no da casi ni para un piso", explica Borja Muñiz, presidente de ANAPAL.

Además, como "Hacienda somos todos", a esos 400.000 euros hay que restar el pellizco que se lleva el Estado. El Sorteo dejará más de 30 millones de premios y de estos solo pagarán impuestos 5.940, lo que supone que más del 99% de los premios quedarán libres de impuestos. El umbral se fija en los 40.000 euros. Por encima de esa cantidad, el gravamen sigue siendo el mismo: un 20%. Es decir, solo el Gordo, el segundo premio y el tercero tienen que repartir también con Hacienda.

