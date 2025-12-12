Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hasta cuándo se puede comprar décimos de la Lotería de Navidad 2025

Si vas muy justo de tiempo, apunta la fecha límite para poder adquirir tu décimo.

Cómo comprar un décimo en Doña Manolita por internet para la Lotería de Navidad 2021EFE/Ballesteros

Beni López
Publicado:

Comprar la Lotería de Navidad es para muchos un reto. Aunque siempre tengamos en mente la idea de comprarlo, hay quienes posponen este deber hasta el último momento. Quedarte si tu décimo puede suponer perder la oportunidad de participar en el Sorteo Extraordinario de Navidad, donde se reparte un total de 2.772 millones de euros en premios.

El gran Sorteo Extraordinario de la Navidad tendrá lugar el lunes 22 de diciembre. Una fecha en la que todos los españoles estarán pendientes de ver si su número es el agraciado y consiguen llevarse algunos de los grandes premios a repartir.

Cabe señalar que el primer premio de la Lotería de Navidad es de 4 millones de euros la serie, el segundo de 1.250.000 euros y el tercero de 500.000 euros.

El día límite para comprar décimos la Lotería de Navidad 2025

Si quieres comprar tu décimo, recuerda que aún tienes margen. Hasta el 21 de diciembre tienes oportunidad para hacerte con tu boleto. Ese será el último día para comprar la Lotería de Navidad con la administración abierta antes del Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre.

Son muchos los que prefieres confiar en administraciones icónicas como Doña Manolita en Madrid o La Bruixa d'Or en Lleida para comprar sus décimos. En este tipo de establecimientos es de lo más común ver colas kilométricas de compradores que quieren adquirir su décimo. En el caso de la administración madrileña, ha vendido el Gordo en más de 70 ocasiones. Por su parte, la Bruixa d'Or ha llegado a repartir más de una treintena de premios entre Lotería de Navidad y Lotería del Niño.

La venta online, la otra vía para adquirir tu décimo

Las nuevas tecnologías nos abren un mundo de posibilidades con las que ya podemos adquirir décimos en tiempo récord. A través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado se consolida como opción más segura y fiable. Una plataforma que permite buscar el número deseado y comprobar en que Administraciones está disponible dicho décimo.

Incluso esta página te permite la opción de generar un número aleatorio. El proceso es sencillo: tan solo te tienes que dirigir a la web de Loterías y Apuestas del Estado y dirigirte a la sección de Lotería de Navidad, que viene en la parte inferior de la página. También permite otras opciones como buscar números capicúas, números sin cifras repetidas, consecutivas y no quebrados.

La web de Loterías y Apuestas del Estado permite una compra de hasta 10 décimos (20 euros cada uno) con los que puedes adquirir un décimo.

También hay otras vías de venta, como son las webs de Administraciones icónicas, con las de Doña Manolita o La Bruixa d'Or poseen sus propias webs. Eso sí, cabe subrayar que es esencial tener en cuenta los gastos de envío para algunas plataformas.

