Este es el número premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad el año en que naciste
La Lotería de Navidad posee una tradición de más de 200 años de historia. Un sorteo que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que este año reparte 2.772 millones de euros en premios.
La Lotería de Navidad posee más de 200 años de historia. El origen de este Sorteo viene de 1763, cuando se instauró la Lotería Real, predecesora de a Lotería Primitiva. No obstante, fue el 18 de diciembre de 1812 cuando se celebró el primer sorteo de lotería de Navidad, el mismo año que promulgó la Constitución de Cádiz.
Fue el ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriaco González Carvajal, quien creó dicho sorteo, con el objetivo recaudar dinero sin subir los impuestos. Esta tradición está inspirada cuando Carlos III importó esta costumbre de Nápoles.
Aquel año, el primer número premiado, conocido actualmente como el Gordo, fue el 03604. Desde entonces, la tradición no ha cesado y el sorteo se ha convertido en una auténtica tradición navideña.
Listado histórico de premios de la Lotería de Navidad
El Gordo de Navidad durante sus primeros años del sorteo
1812: 03604, 1813: 08553, 1814: 23892, 1815: 33466, 1816: 34503, 1817: 32026, 1818: 08705, 1819: 15389, 1820: 02457, 1821: 08364, 1822: 09311.
El Gordo entre 1823 y 1859
1823: 01879, 1824: 02124, 1825: 09275, 1826: 14544, 1827: 06835, 1828: 00523, 1829: 02127, 1830: 02652, 1831: 01490, 1832: 08318, 1833: 07589, 1834: 09703, 1835: 07175, 1836: 07102, 1837: 10998, 1838: 06094, 1839: 01833, 1840: 01660, 1841: 06585, 1842: 05228, 1843: 09975, 1844: 07312, 1845: 13046, 1846: 04457, 1847: 13656, 1848: 01474, 1849: 12724, 1850: 12223, 1851: 12105, 1852: 11528, 1853: 16673, 1854: 14938, 1855: 15406, 1856: 13094, 1857: 02147, 1858: 12085, 1859: 18400.
El premio desde 1860
1860: 20563, 1861: 23033, 1862: 04036, 1863: 03224, 1864: 18968, 1865: 01603, 1866: 00615, 1867: 14985, 1868: 04385, 1869: 18875, 1870: 09914, 1871: 09457, 1872: 16374, 1873: 10014, 1874: 09452, 1875: 07932, 1876: 21690, 1877: 12797, 1878: 06157, 1879: 25018, 1880: 35999, 1881: 17057, 1882: 06679, 1883: 38608, 1884: 14292, 1885: 45488, 1886: 06695, 1887: 24566, 1888: 04211, 1889: 45400, 1890: 15020, 1891: 33558, 1892: 40297, 1893: 31892, 1894: 08653, 1895: 25444, 1896: 08669, 1897: 13515, 1898: 52761 1899: 12515.
Números con el primer premio en la Lotería de Navidad desde 1900
1900: 26285, 1901: 30565, 1902: 28038, 1903: 20297, 1904: 15162, 1905: 32865, 1906: 34746, 1907: 02048, 1908: 35819, 1909: 24056, 1910: 22101, 1911: 03884, 1912: 10644, 1913: 18073, 1914: 50047, 1915: 48685, 1916: 19158, 1917: 02091, 1918: 05605, 1919: 53452, 1920: 09053, 1921: 28876, 1922: 46460, 1923: 18398, 1924: 15770, 1925: 11519, 1926: 17229, 1927: 10123, 1928: 06692, 1929: 53453, 1930: 24630, 1931: 24717, 1932: 29757, 1933: 07139, 1934: 02686, 1935: 25888, 1936: 05287, 1937: 01165, 1938: 36758, 1938: 22655, 1939: 13093, 1940: 43944, 1941: 58856, 1942: 09029, 1943: 34545, 1944: 33037, 1945: 42587, 1946: 45590, 1947: 35920, 1948: 26664, 1949: 55666
Primer premio desde 1950
1950: 45749, 1951: 02704, 1952: 25766, 1953: 03270, 1954: 53584, 1955: 50580, 1956: 15640, 1957: 53414, 1958: 33704, 1959: 36600, 1960: 02365, 1961: 24964, 1962: 00675, 1963: 19936, 1964: 20426, 1965: 49873, 1966: 48677, 1967: 43758, 1968: 57150, 1969: 59536, 1970: 19381, 1971: 23238, 1972: 42435, 1973: 34739, 1974: 12176, 1975: 47107, 1976: 49764, 1977: 34571, 1978: 15640, 1979: 40286, 1980: 60076, 1981: 23786, 1982: 21515, 1983: 53288, 1984: 50076, 1985: 63369, 1986: 03772, 1987: 20064, 1988: 21583, 1989: 61714, 1990: 32522, 1991: 47996, 1992: 31466, 1993: 47884, 1994: 49595, 1995: 45495, 1996: 56169, 1997: 43728, 1998: 21856, 1999: 65379.
El Gordo de Navidad a partir del 2000
2000: 49740, 2001: 18795, 2002: 08103, 2003: 42473, 2004: 54600, 2005: 60657, 2006: 20297, 2007: 06381, 2008: 32365, 2009: 78294, 2010: 79250, 2011: 58268, 2012: 76058, 2013: 62246, 2014: 13437, 2015: 79140, 2016: 66513, 2017: 71198, 2018: 03347, 2019: 26590, 2020: 72897, 2021: 86148, 2022:05490, 2023:88008 y 2024:72480.
