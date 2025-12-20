Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad 2025 terminará en este número según la inteligencia artificial

Con el auge de las nuevas tecnologías, son muchos a los que les gusta consultar la inteligencia artificial para elegir número.

La Lotería de Navidad 2025 terminará en este número según la inteligencia artificial

La Lotería de Navidad 2025 terminará en este número según la inteligencia artificial

Beni López
Publicado:

El hecho de que nos toque el Gordo de la Lotería de Navidad es pura suerte. Para elegir número, muchos apuestan por su intuición o hay quienes incluso recurren a los videntes para que les dé alguna pista. Sin embargo, en un mundo en el que las tecnologías están en auge, otros prefieren utilizar la inteligencia artificial en búsqueda de respuestas.

Ganar un premio de la Lotería de Navidad supone todo un triunfo si aciertas. En el Sorteo Extraordinario de Navidad año se repartirán un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones de euros más que el año pasado.

Cabe señalar que el primer premio este año, conocido como el 'Gordo', repartirá 4 millones de euros por serie. A su vez, el segundo dará 1.250.000 euros por serie yel tercero 500.000 euros. Asimismo, se otorgarán dos cuartos premios con 200.000 euros por serie y ocho quintos premios 60.000 euros.

El número 5: la apuesta de ChatGPT

Si preguntamos a ChatGPT en qué número terminarán los premios de la Lotería de Navidad este 2025, la IA responde que "no puede predecir el futuro, y mucho menos el número ganador de la Lotería de Navidad". ChatGPT pone de relieve que cada sorteo es único e impredecible.

Tras preguntarle varias veces y pedirle un número justificado y no aleatorio, ChatGPT señala que el dígito final más común del Gordo es el 5, seguido de cerca por 4 y 6. Sin embargo, el hecho de que salga el 8 es bastante frecuente, mientras que el 0,3,7 salen de forma moderada. El 9,2 y 1 son terminaciones menos frecuentes.

Si le preguntamos por terminaciones de dos cifras, ChatGPT señala que la más repetida es el 85, seguida del 57 como la más usual. También son frecuentes el 64, 58, 65, 75, 90, 97. Como curiosidad, las terminaciones 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78, 82 nunca han salido según esta IA.

03.857, el número ganador para Gemini

En este sentido, Gemini coincide con ChatGPT en su mismo diagnóstico. Apunta que las terminaciones más frecuentes hasta 2024 son el 5 (32 veces), el 4 y el 6 (27 veces), el 1 (8 veces), el 2 (13 veces), el 7 (22 veces) y el 9 (16 veces).

Asimismo, realiza una apuesta personal: el 03.857 como número premiado. El motivo de la elección de este número radica en que el 57es una de las terminaciones más afortunadas en la historia del sorteo. Asimismo, Gemini ha buscado una combinación con baja numeración inicial (03) y una terminación históricamente afortunada.

No obstante, Gemini pone de relieve que la Lotería de Navidad es un juego de puro azar y que la probabilidad de que salga cualquier número es la misma.

