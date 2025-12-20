Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 20 de diciembre de 2025

El ganador de La Primitiva de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025 ha sido para el número 06, 09, 16, 30, 32 y 43, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 5. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 62.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 8 310 539 premiado con 1 millón de euros.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Los números de cada apuesta van de 1 a 49. En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

