Lotería

Dónde ha caído el bote de 61,5 millones de euros de La Primitiva, el de 1,8 millones de euros de la Bonoloto, y los premios de la ONCE, Eurodreams y Lotería Nacional de hoy jueves 18 de diciembre

Consulta los números premiados en los sorteos de La Primitiva, ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de este jueves 18 de diciembre de 2025 y dónde han sido validados.

Administraci&oacute;n de Loter&iacute;as y Apuestas del Estado

Administración de Loterías y Apuestas del EstadoEFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este jueves 18 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025 ha sido para el número 05, 07, 11, 34, 37 y 40, siendo el número complementario el 17 y el reintegro el 1. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.800.000euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.200.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 23 de TERRASSA (Barcelona) situada en C.C. Carrefour, L20 C/ Extremadura, s/n y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Eurodreams

El sorteo del Eurodreams de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número y el dream 1.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025 ha sido para el número 55.398, dotado con 600.000 euros a la serie. El segundo premio, que asciende a 120.000 euros a la serie, ha agraciado al número 46.845. Los reintegros de la Lotería Nacional del sábado han sido para los números acabados en 3, 9 y 8.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025 ha sido para el número 08, 12, 21, 23, 27 y 43, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 2. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 61.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 62.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de RONDA (Málaga), situada en Molino, 1. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen ONCE boletos acertantes.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025 es el 31829. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 28 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025 ha sido el 27 AGO 1945, y el número de la suerte el 06.

Dónde ha caído el bote de 61,5 millones de euros de La Primitiva, el de 1,8 millones de euros de la Bonoloto, y los premios de la ONCE, Eurodreams y Lotería Nacional de hoy jueves 18 de diciembre

