Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 11 de diciembre de 2025

El número ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025 es el 03 04 12 35 37 46, siendo el número complementario el 26 y el reintegro el 0.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoy

Antena 3 Noticias
Publicado:

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 03 04 12 35 37 46, siendo el número complementario el 26y el reintegro el 0.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

