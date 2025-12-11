Lotería Primitiva de España
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 11 de diciembre de 2025
El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025 ha sido para el número 12 13 14 20 38 46, siendo el número complementario el 31 y el reintegro el 0. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 57.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el premiado con 1 millón de euros.
La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.
Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.
Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
