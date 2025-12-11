Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 11 de diciembre de 2025

El resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 04 06 21 23 32 37 y al dream 1.

Publicado:

El sorteo del Eurodreams de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 04 06 21 23 32 37 y el dream 1.

La celebración del sorteo de EuroDreams son los lunes y jueves con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. El coste por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 2,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

