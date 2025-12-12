Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Navidad 2025

La Caja Mágica de la Lotería de Navidad 2025: guarda tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados

Descubre la caja mágica de la Lotería de Navidad 2025 de Antena 3 Noticias. Te contamos cómo funciona para que puedas conocer en el momento si alguno de tus números ha sido premiado.

Lotería de Navidad

22 DIC

22 DIC
Esta información suministrada por SELAE es provisional y podría estar sujeta a errores. Para la asignación de premios solo será válido el contenido del Sistema Informático Central de SELAE.

La Caja Mágica de Navidad vuelve este año para acompañarte en el día del sorteo más esperado, el de la Lotería de Navidad 2025. Con ella podrás saber al momento si has sido uno de los afortunados de los grandes premios que se reparten cada 22 de diciembre.

¿Cómo funciona La Caja Mágica de la Lotería de Navidad?

La Caja Mágica es una forma práctica y sencilla de almacenar tus números y verificar si tienen premio. Te contamos paso a paso esta nueva forma de comprobar si tus décimos de la Lotería de Navidad están premiados.

  • Haz clic en "Guardar".
  • Repite este paso con cada uno de tus décimos.
  • Pulsa "Comprobar" y sabrás al instante si has ganado algún premio.

Gracias a este sistema, podrás gestionar y consultar tus números de forma rápida y verificada.

Premios Lotería de Navidad 2025

El premio más importante, conocido como El Gordo, reparte un total de 4.000.000 de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo premiado.

Sin embargo, no es el único premio del 22 de diciembre. Junto a él, muchos ganadores serán agraciados con el segundo y tercer premio con 125.000 euros y 50.000 euros al décimo respectivamente.

También con los cuartos y quintos premios que repartirán 20.000 euros y 6.000 euros por décimo respectivamente.

Y mucho más allá de los grandes premios, habrá muchas más oportunidades de resultar ganador como las terminaciones, el reintegro o la famosa Pedrea.

¿Hasta cuándo se puede comprar un décimo de la Lotería de Navidad 2025?

Si bien el sorteo no da comienzo hasta la mañana del 22 de diciembre, el último día para comprar un décimo, ya sea electrónico en una administración física, es el sábado 21 de diciembre a las 22:00 horas.

La Caja Mágica de la Lotería de Navidad 2025: guarda tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados

