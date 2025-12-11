Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

Lotería de Navidad 2025

El Gordo de la Lotería de Navidad terminará en este número

¿Cuál será el número que ganará la Lotería de Navidad 2025? El afortunado se llevará 400.000 euros por cada décimo que obtenga, y si tenemos un número que termine por el mismo que el ganador, podremos cobrar el reintegro.

El Gordo de la Loter&iacute;a de Navidad terminar&aacute; en este n&uacute;mero

El Gordo de la Lotería de Navidad terminará en este númeroAntena 3 Noticias

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Aunque el sueño de todo el mundo es ganar el Gordo de la Lotería de Navidad, hay una lluvia de probabilidades más posibles que esa. Por ejemplo, encontrar un trébol de cuatro hojas. Pero, siendo francos, nunca es tarde para soñar, e incluso, para hacer los sueños realidad.

Y es por eso que muchos se preguntan: ¿cuál será el número que este año gane el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad? Solo puede haber uno que sea el ganador. Uno entre un total de 100.000.

Probablemente, todos quisiéramos ser oráculos para saber con antelación el número ganador y poder hacernos así con el ansiado premio. Pero la verdadera certeza es que todos los números tienen el mismo porcentaje de posibilidades para ser los premiados. Si queremos basarnos en la estadística, podemos recoger algunos datos para tener en cuenta de cara al sorteo y escoger un número que pueda ser el premiado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad.

Si queremos evitar un número que haya tocado en años pasados, hemos de tener en cuenta los datos históricos.

El 5.000 resalta en particular por haber sido premiado con el Gordo en seis ocasiones, siendo así en el número más afortunado según indican los registros oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.

Le sigue el 1.000, que también ha sido agraciado múltiples veces con el primer premio. En consecuencia, estas repeticiones han creado un aura especial sobre ciertos números, causando incluso fenómenos sociales cuando aparecen a la venta. No obstante, la comunidad matemática asegura que cada combinación de cinco cifras tiene exactamente las mismas probabilidades de resultar premiada, un 0,001% (1 entre 100.000).

El 20.297 fue premiado en dos ocasiones: en 1903 y en 2006, separados por más de un siglo. El 15.640 también ha salido 2 veces como primer premio.

Si queremos averiguar los otros números que han tocado desde el primer sorteo, celebrado en el año 1812, podemos consultar el histórico de todos los primeros premios de la Lotería de Navidad. Hemos de tener en cuenta que el Gordo puede acabar en los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Uno entre diez. Y, si nuestra cifra no gana el Gordo pero termina en el mismo número que el primer premio, podremos cobrar el reintegro del dinero gastado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

El Gordo de la Lotería de Navidad terminará en este número

El Gordo de la Lotería de Navidad terminará en este número

Imagen de archivo

Cómo participar en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 desde fuera de España

Administración de loterías en Castellón de la Plana

Dónde ha caído el premio de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 10 de diciembre de 2025

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 10 de diciembre de 2025

Varias personas hacen cola frente a la administración de lotería Doña Manolita, en Madrid
Lotería de Navidad

Estos son los números de la Lotería de Navidad 2025 que ya se han agotado

Los números simétricos o el de los dorsales de nuestros deportistas favoritos, entre los más demandados por los españoles.

Lotería de Navidad 2025: todo lo que necesitas saber para ganar el Gordo
Lotería de Navidad 2025

Lotería de Navidad 2025: todo lo que necesitas saber para ganar el Gordo

Esta es la probabilidad de que te toque El Gordo en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025.

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 143 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 9 de diciembre de 2025

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del martes 09 de diciembre de 2025

Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 09 de diciembre de 2025

Publicidad