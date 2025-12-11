El Gordo de la Lotería de Navidad terminará en este número

Aunque el sueño de todo el mundo es ganar el Gordo de la Lotería de Navidad, hay una lluvia de probabilidades más posibles que esa. Por ejemplo, encontrar un trébol de cuatro hojas. Pero, siendo francos, nunca es tarde para soñar, e incluso, para hacer los sueños realidad.

Y es por eso que muchos se preguntan: ¿cuál será el número que este año gane el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad? Solo puede haber uno que sea el ganador. Uno entre un total de 100.000.

Probablemente, todos quisiéramos ser oráculos para saber con antelación el número ganador y poder hacernos así con el ansiado premio. Pero la verdadera certeza es que todos los números tienen el mismo porcentaje de posibilidades para ser los premiados. Si queremos basarnos en la estadística, podemos recoger algunos datos para tener en cuenta de cara al sorteo y escoger un número que pueda ser el premiado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad.

Si queremos evitar un número que haya tocado en años pasados, hemos de tener en cuenta los datos históricos.

El 5.000 resalta en particular por haber sido premiado con el Gordo en seis ocasiones, siendo así en el número más afortunado según indican los registros oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.

Le sigue el 1.000, que también ha sido agraciado múltiples veces con el primer premio. En consecuencia, estas repeticiones han creado un aura especial sobre ciertos números, causando incluso fenómenos sociales cuando aparecen a la venta. No obstante, la comunidad matemática asegura que cada combinación de cinco cifras tiene exactamente las mismas probabilidades de resultar premiada, un 0,001% (1 entre 100.000).

El 20.297 fue premiado en dos ocasiones: en 1903 y en 2006, separados por más de un siglo. El 15.640 también ha salido 2 veces como primer premio.

Si queremos averiguar los otros números que han tocado desde el primer sorteo, celebrado en el año 1812, podemos consultar el histórico de todos los primeros premios de la Lotería de Navidad. Hemos de tener en cuenta que el Gordo puede acabar en los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Uno entre diez. Y, si nuestra cifra no gana el Gordo pero termina en el mismo número que el primer premio, podremos cobrar el reintegro del dinero gastado.