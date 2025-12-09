Cuáles son los números más afortunados de la Lotería de Navidad 2025

Con el tradicional Sorteo de Navidad a la vuelta de la esquina, los españoles vuelven a entregarse a uno de sus rituales favoritos: buscar señales, supersticiones y estadísticas que puedan inclinar la suerte a su favor. Aunque todos los números tienen exactamente la misma probabilidad de salir, la historia deja patrones que cada año vuelven a ponerse sobre la mesa.

Las terminaciones que vuelven a brillar en 2025

Si hay un número que domina las supersticiones navideñas, ese es el 5, la terminación más repetida en la historia del Gordo. Década tras década, este dígito ha demostrado ser el "niño bonito" del bombo. Tras él, las terminaciones en 4 y 6 siguen siendo dos de las más buscadas en las administraciones, tras su notable presencia entre los premios más altos.

En cuanto a las terminaciones de dos cifras, cuando se afina la lupa y se observan hay auténticas joyas que aparecen en los décimos ganadores con bastante frecuencia: El 85, es la terminación con más apariciones históricas del premio gordo, junto al 57 otra combinación que ha demostrado tener un magnetismo especial. Ambas vuelven a colocarse entre las candidatas psicológicas de los jugadores para este 2025.

Los "repetidores": números enteros que ya tocaron más de una vez

Aunque parezca improbable, algunos números han tenido doble golpe de suerte. En el archivo del sorteo hay ejemplos curiosos como el 15.640, premiado en dos ocasiones con el Gordo y el 20.297, otro número que también repitió fortuna con el premio más grande.

Son anécdotas que alimentan la idea de que ciertos números"atraen" la suerte. Un pensamiento que realmente es más un mito que otra cosa, ya que el resultado de los premios es algo matemático reglado por la probabilidad igualitaria entre todos los números.

Los números que siguen sin traer suerte

Si hay cifras preferidas, también las denominadas malditas. Para los supersticiosos, estas son las terminaciones que continúan sin conseguir caer en el "Gordo": 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. Terminaciones, que año tras año permanecen en la lista negra de números que no tocan.

También existen millares que nunca han inaugurado un primer premio, una peculiaridad que hace que muchos jugadores los eviten de forma instintiva.

Las ciudades que más veces han escuchado "¡El Gordo!”

Madrid vuelve a liderar el ranking histórico como la ciudad más agraciada, siendo escenario del premio en 84 ocasiones. Le siguen grandes capitales como Barcelona con 49 veces, Sevilla, Valencia, Bilbao, Zaragoza y Málaga.

No obstante, existen cuatro ciudades que todavía no han tenido la suerte de recibir el premio de 4 millones de euros: Melilla, Ávila, Jaén y Tarragona.