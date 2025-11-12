Juega al Rastreador de la Suerte y encuentra tu décimo de la Lotería de Navidad 2025

Con el estreno del anuncio de la Lotería de Navidad 2025 empieza la cuenta atrás para el 22 de diciembre, fecha en la que se celebra el sorteo más esperado de la lotería en la que nuevos afortunados se convertirán en ganadores de El Gordo y de los otros grandes premios de navidad.

Para participar en la Lotería de Navidad sólo tienes elegir tu número de la suerte: una fecha importante, un número que ya juega tu familia o tus amigos o una terminación especial.

Pero si no tienes un número favorito o quieres jugar un número diferente este año, desde Antena 3 Noticias te ayudamos con El Rastreador de la Suerte, la herramienta que elige un número afortunado para ti.

Cómo usar el Rastreador de la Suerte

¿Cómo usar el Rastreador de la Suerte? Es muy sencillo y rápido. Tan sólo tienes que hacer clic en "genera tu décimo", y el Rastreador de la Suerte te dirá el número afortunado. Después, en "dónde comprar" tendrás un listado de todas las administraciones que lo venden con todos sus datos de contacto y localización, para que elijas la que mejor se adapte a ti.

¿Y qué pasa si ese número no te da buena espina? ¡Ningún problema! Puedes hacer tantas búsquedas como necesites.

Vuelve a pinchar en el botón 'Generar décimo' todas las veces que quieras. El azar seguirá funcionando hasta encontrar la opción que mejor te encaje. No te quedes sin tus números de la suerte.

Buscador de décimos

Recuerda que son más de 15.000 números los que saldrán del Bombo durante el Sorteo de Navidad, por lo tanto más de 15.000 probabilidades de que los niños de San Ildefonso canten ese décimo que tendrás entre las manos. De ellos, la cantidad mínima que podrás ganar son 20 euros, si te toca el reintegro, hasta el ansiado Gordo, con 400.000 euros al décimo.

En caso de que sí tengas claro el número que quieres jugar, aquí también tenemos algo para ti. En nuestro Buscador de décimos puedes incluir el décimo que quieres comprar y localizar rápidamente las administraciones que lo tienen disponible.

