Estas son las predicciones de los videntes para la Lotería de Navidad 2025

Son muchos lo que tienen marcado el 22 de diciembre en sus calendarios. Ese día toda España estará pendiente de los números premiados en el Sorteo Extraordinario de Navidad, una cita que muchos esperan con ilusión.

La clave aquí es la suerte y elegir un buen número. No obstante, no hay tanta gente que acierte a la hora de comprar, por ello, hay quienes se fijan en las predicciones de los videntes.

Está el caso de David Hernando, conocido en Tiktok como @viajealtrolado, que está habituado a dar diversos números de varios premios. En el caso del Sorteo de Navidad no iba a ser menos: el vidente dio el 50056 y 81407 como números agraciados.

No obstante, este no ha sido el único vidente que se ha atrevido a dar el número de la lotería. Benita, conocida anteriormente como Maestro Joao contó en 'Anda Ya' de Los 40 Principales que sería el 53068 el número del Gordo. Un número que además ella misma ha obtenido a través de un décimo propio.

Asimismo, apuntó a tres terminaciones, el 56 para el cuarto premio, el 35 para el tercero y el 88 para el segundo. Una predicción con la que no nos cabe duda de que sus seguidores tendrán en cuenta a la hora de comprar su décimo.

¿Existe algún ritual para hacer que te toque la lotería?

Aunque no se sabe a ciencia cierta si este tipo de métodos funcionan al 100%, hay quienes prefieren manifestar abundancia y enfocar toda su energía en el número que han comprado. Por ello, hay quienes ponen en práctica varios rituales caseros para atraer la buena suerte. En este sentido, el Maestro Joao contó que para ello debemos colocar un recipiente con café molido y meter una cuchara sopera, introduciendo los décimos en forma de "rulito". La noche del 21 de diciembre, antes del sorteo, hay que sacar la cuchara y dormir con ella debajo de la almohada.

El año pasado, el astrólogo Javier Fuster conocido como @jabifus detalló otro ritual. Para ello es necesario un décimo, un plato dorado, un incienso de la fortuna, un velón amarillo y canela en polvo. El ritual consiste en poner todos los elementos (salvo la canela y el incienso) encima del plato dorado. Posteriormente, echamos la canela por encima y cogemos nuestro incienso y pasamos el humo del incienso por encima del plato. El ritual se tiene que hacer con convicción y pensando que nos va a tocar el número.

No obstante, hay otras tradiciones populares como frotar los décimos en el abdomen de una mujer embarazada o por la cabeza de un calvo, donde la creencia de que estas prácticas dan suerte está muy extendida.