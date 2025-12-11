Cómo participar en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 desde fuera de España

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Participar en la Lotería de Navidad 2025 desde fuera de España es muy sencillo y se hace en menos de 10 minutos. Descubre las opciones disponibles para comprar décimos desde cualquier parte del mundo.

Imagen de archivo

Adrián Ballesteros
Con el sorteo de la Lotería de Navidad, muchos españoles que residen en el extranjero o personas aficionadas a la tradición española desde fuera del país, se preguntan cómo pueden comprar un décimo para llevarse ese "pedazo de ilusión". La buena noticia: la digitalización ha hecho posible participar sin pisar suelo español.

Formas de participar desde el extranjero

Hoy en día, es posible comprar décimos online a través de administraciones oficiales que ofrecen la venta mediante sus webs o apps. A través de ellas puedes registrarte, seleccionar tu número, pagar y formalizar la compra desde cualquier país.

Para aquellos que no desean recibir un décimo físico, algunas plataformas ofrecen una versión digital con un resguardo electrónico que vincula tu décimo a tu nombre, ideal si vives lejos o no puedes desplazarte.

En determinados casos para obtener lotería desde otro país, existen algunas administraciones que han ofrecido la posibilidad de enviar el décimo físico fuera de España. Pero este método requiere planificar con tiempo suficiente (por los plazos de envío) para garantizar su recepción antes del sorteo.

¿Qué ocurre si te toca y estás fuera?

Ganar no se complica si has comprado online o desde el extranjero, aunque los trámites varían según cómo hayas adquirido el boleto:

Si el décimo fue comprado digitalmente, muchas administraciones ofrecen un ingreso directo en la cuenta bancaria asociada, facilitando el cobro aunque estés fuera. En cambio, si tu compra fue presencial o necesitaste recoger un décimo físico, suele ser necesario acudir a España o designar a alguien mediante un poder notarial para cobrar premios superiores a 2.000 €.

Recomendaciones si participas desde fuera

Para poder obtener de forma segura un número de la lotería, es recomendable seguir los siguientes pasos:

  • Asegúrate de comprar siempre a través de administraciones oficiales, no hay que fiarse de supuestas webs que no garanticen su legalidad.
  • Guarda bien todos los comprobantes digitales como resguardos, correo electrónico, capturas, acceso a cuenta para demostrar la titularidad de tu décimo.
  • Si recibes décimo físico, pide el envío con suficiente antelación para estar seguro de recibirlo antes del sorteo.
  • Verifica que, si ganas, puedes gestionar el cobro en tu cuenta bancaria o en España permitiendo un poder notarial a otra persona, etc.
  • Revisa las leyes fiscales aplicables: premios elevados que puedan estar sujetos a retenciones.

