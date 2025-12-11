Dónde han caído 57 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 11 de diciembre de 2025

Este jueves 11 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 12 13 14 20 38 46. Complementario: 31. Reintegro: 0. Joker: 2 278 934

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 58.000.000,00 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 28.415 de CÓRDOBA, situado en C.C. Alsara. Diputado Ignacio Gallego, 6 – local 4 y en Nº 39.360 de AYAMONTE (Huelva), situado en Benavente, 24.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCOboletos acertantes.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 03 04 12 35 37 46, Complementario: 26. Reintegro: 0

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 3 de CERDANYOLA DEL VALLÈS (Barcelona), situada en Avenida Catalunya, 58 y en la Nº 347 de MADRID, situada en Príncipe de Vergara, 1.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 11 de diciembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 04 06 21 23 32 37 Sueño: 1

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0) que han sido validados en IRLANDA y FRANCIA. Cada acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 98217. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 30374. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 7, 1 y 8.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 11 de diciembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 12 de diciembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

