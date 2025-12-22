Guía del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: horario, premios, funcionamiento

El Sorteo de la Lotería de Navidad, una de las tradiciones más queridas de España, celebra su edición de 2025. Con más de 200 años de historia, este evento marca el inicio de las fiestas navideñas, llenando de ilusión los hogares de todo el país. Para que no te pierdas ningún detalle, aquí tienes una guía completa con todo lo que necesitas saber sobre el sorteo más esperado del año.

Horarios del sorteo

El día comienza temprano en el Teatro Real de Madrid, donde a las 8:30 horas se conforma la mesa encargada de presidir el sorteo. Este proceso incluye la comprobación de las bolas y su traslado a los bombos.

A partir de las 9:00, los niños del colegio de San Ildefonso dan comienzo al espectáculo, cantando los números y premios que van saliendo de los bombos. Aunque el momento más esperado es la aparición del "Gordo", el sorteo tiene una duración aproximada de tres a cuatro horas, dependiendo del ritmo del proceso.

Novedades de la Lotería de Navidad 2025

Este año, el número total de series vuelve a ser de 198, lo que supone más boletos disponibles y un mayor volumen de premios repartidos. Este incremento ha elevado la cantidad total destinada a premios a 2.772 millones de euros.

¿Cómo funciona el sorteo?

El Sorteo de Navidadutiliza dos bombos. El primer bombo es el de los números y contiene 100.000 bolas, una por cada número participante. El segundo bombo contiene los premios, es decir, 1.807 bolas correspondientes a todos los premios disponibles.

Los niños extraen una bola de cada bombo simultáneamente. Una bola corresponde a un número y la otra al premio asociado. Las bolas son cantadas y mostradas al público antes de ser colocadas en los alambres de las tablas. Este proceso se repite hasta que el bombo de premios queda vacío.

Los premios

El sorteo reparte un total de 2.772 millones de euros, cifra récord tras la cifra del año pasado de 2.702 gracias al aumento de las series. Este año, las series vuelven a ser 185 en total. Los premios más importantes son:

• El Gordo: 400.000 euros al décimo.

• Segundo Premio: 125.000 euros al décimo.

• Tercer Premio: 50.000 euros al décimo.

• Dos Cuartos Premios: 20.000 euros al décimo.

• Ocho Quintos Premios: 6.000 euros al décimo.

Además, están las famosas pedreas y premios por aproximación, terminaciones y reintegros, que ofrecen más oportunidades de ganar.

Desde el inicio del sorteo, puedes comprobar si tu número ha sido premiado a través de la herramienta digital de Antena 3 Noticias donde, al introducir tu número y la cantidad jugada, sabrás al instante cuánto has ganado. Además, puedes seguir el sorteo en directo desde la web.

