La interminable cola de La Chulapa de Moncloa: por qué miles de madrileños acuden en busca de suerte para la Lotería de Navidad

Se acerca la Navidad, y con ella, vuelve a llenarse de vida el intercambiador de Moncloa, donde año tras año, se forma una de las colas más conocidas de Madrid: la de La Chulapa de Moncloa. Esta administración se ha ganado la fama de repartir suerte de manera constante. Atrae a miles de personas dispuestas a esperar lo que haga falta para conseguir su décimo.

Amanece con largas filas de compradores, de los cuales, muchos repiten desde hace años; otros acuden por encargos familiares o de amigos; y algunos, simplemente, por superstición o por mantener viva una tradición que pasa de generación en generación. El denominador común es siempre el mismo: la ilusión.

La administración, que se ha convertido ya en un punto de referencia en los días previos al Sorteo de Navidad, acumula decenas de premios repartidos. Su responsable, Joaquín Monroy, está al frente de esta administración familiar, y en 2023 fue reconocido oficialmente como 'Mejor Lotero del Año', un galardón que ha reforzado aún más la reputación del establecimiento.

En 2023 salieron 5 gordos de Lotería Nacional, convirtiéndose en el mejor año de su trayectoria profesional desde que en 2016 se hiciese cargo del negocio, que entonces vendía 400.000 euros en lotería de navidad y al año ya le había dado el la vuelta al marcador hasta ponerlo en un millón.

La esperanza es el motor que mueve a quienes pasan por aquí, creando un ambiente de nervios, emoción y rituales que ya forman parte de la identidad del lugar. En medio de ese ambiente destaca la figura simbólica de la chulapa, convertida en icono indiscutible de la administración.

Según los supersticiosos, rozar el décimo trae suerte, un gesto que muchos realizan antes de guardarlo con cuidado, convencidos de que quizá ese pequeño ritual pueda transformarse en fortuna. Mientras avanzan las fechas clave del calendario navideño, la cola de Moncloa continuará creciendo… y con ella, la esperanza de que un año más la suerte vuelva a sonreír desde este rincón tan particular de Madrid.

